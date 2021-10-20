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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti.



Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aziz Bostan’ın sunumu sonrasında öğretim üyelerinin sorularını cevaplayan ADÜ Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cumali Öksüz, Üniversitemizin karma eğitim programı hakkında bilgi verdi. Program, uzaktan eğitim sürecinde desteklerinden dolayı Öğr. Gör. Fatih Epik’e, emekli olan Dr. Öğr. Üyesi Zehra Ege’ye ve doçentlik deneme derslerini başarı ile tamamlayan Doç. Dr. Ahu Yazıcı Ayyıldız, Doç. Dr. Tuğrul Ayyıldız ve Doç. Dr. Hakan Atay’a plaket takdiminin ardından sona erdi.



Toplantıya, ADÜ Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cumali Öksüz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aziz Bostan ve öğretim üyeleri katıldı.

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