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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Latmos’ta farkındalık çalışması gerçekleşti

İHA

Latmos’ta farkındalık çalışması gerçekleşti

Küratörlüğünü Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) FenEdebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakul’un yaptığı ‘Latmos’tan Bafa’ya İnerken Düşledim Seni!’ sergisi hazırlıkları kapsamında Latmos Beşparmak Dağları Göl Kalesi’nde, enstalasyon etkinliği gerçekleşti.

Etkinliğe, Uluslararası Resim ve Enstalasyon sanatçısı Ahmet Dilek’in sanatsal etkinliğine görüntülemede Ahmet C. Keskin ve Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri katkıda bulundu. Etkinliğin sanatsal ve bilimsel bir çalışma olduğunu belirten Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, küratörlüğünü yaptığı etkinlik ile sosyal ve etkileşim deneyi yapmayı amaçladıklarını ifade etti. Etkinliğin TÜBİTAK 4005 projesi olarak gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Karakul, “Çalışmayı başlattığımız Latmos’ta bulunan 8 bin yıl öncesi mutluluk ve barış izlerini, bugünle birleştirip geleceğe taşınmasını ve emanet olarak ulaşmasını istiyoruz“dedi.

Tel ayakkabılarla küresel hareketliliğin anlatıldığını, ilk mekan olarak da tarihte savaş olaylarından kaçan insanların sığındığı Latmos bölgesinin seçildiğini belirten Resim ve Entelasyon Sanatçısı Ahmet Dilek, “Özgün bir mekan olan Latmos’da eskiyle günümüz dünyası arasında bir bağlantı kurmak istedik" diye konuştu.

Bölgenin tanıtılmasına katkı sunmak istediklerini vurgulayan Dilek, proje çerçevesinde üretilen tel ayakkabıları dünyanın farklı ülkelerinde ve bienallerinde sergilemek üzere davet aldıklarını ifade etti.

Aydın ve Muğla İl Kültür Müdürlüklerinden alınan izinlerle 2 gün boyunca gerçekleştirilen çalışmalara, Kapıkırı ve Herakleia’yı gezmeye gelen yerli yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi. 'Küresel Kitle ve Doğanın Hareketliliği Projesi' kapsamında oluşturulan çalışmalar 1926 Ekim 2021 tarihleri arasında ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Sergi Salonunda sergilenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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