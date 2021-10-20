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Kuşadası’nda iki kruvaziyer gemisi limana yanaştı

İHA

Kuşadası’nda iki kruvaziyer gemisi limana yanaştı

Aydın’ın Kuşadası İlçesine Norveç Bayraklı Viking Sky ve Bahama Bayraklı Star Legend isimli iki kruvaziyer gemisi Ege Port Limanı’na yanaştı.

Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı 570 yolcu, limanda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Yolcuların bir kısmı Efes Antik Kenti, Meryemana Evi ve Şirince'nin yanı sıra çevredeki ören yerlerini gezdi. Tur programına katılmayan ve turdan dönen turistler Kuşadası çarşılarına yönelerek alışveriş yaptı. Ege Port Kuşadası Limanında bugün Norveç Bayraklı Viking Sky ve Bahama Bayraklı Star Legend isimli iki kruvaziyer gemisini ağırladıklarını belirten Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, “Kruvaziyer gemilerinin seferleri 2021 Aralık ayına kadar sürecek. 2022 yılı Kuşadası ve Türkiye için çok iyi bir sene olacak. 500 gemi seferi ile birlikte 900 bin yolcu bekliyoruz” diye konuştu.

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