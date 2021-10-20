Nazilli Belediyespor'un sıkıntısı gol

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Grupta 7 maçta 7 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3 golcüsünden yalnız 1 gollük katkı alabildi. Büyük umutlarla transfer edilen İlyas Çakmak, sezon başında geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle 4 maç sahalardan uzak kaldı. İlyas, forma giydiği 3 müsabakada golle tanışamazken, fizik gücünün yetersizliği eleştirildi. Geçen sezonun golcü oyuncusu Muhammed Ali Aydın, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Konyaspor 1922 karşılaşmasında attığı golle 7 maç sonra suskunluğunu bozan Muhammed Ali, hırsıyla dikkat çekse de skor üretmekte etkisiz kaldı.

Karaman Belediyespor'dan alternatif golcü olarak transfer edilen 22 yaşındaki Ahmet Gökbayrak ise süre alamadı. Hazırlık kampında 3 gole imza atarak dikkatleri üzerine çeken Ahmet'e Teknik Direktör Kadir Kar henüz şans vermedi. Genç forvet, ligin 3'ncü haftasında oynanan Amedspor deplasmanında yalnızca 3 dakika sahada kalabildi. Skor üretmekte zorlanan Nazilli temsilcisinde teknik patron Kadir Kar, Tarsus İdman Yurdu deplasmanı öncesinde özellikle hücumdaki futbolcularına gol vuruşu çalıştırıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-10-20 12:30:45



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