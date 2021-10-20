Aydın’da 20 gıda işletmesine 249 bin TL cezai işlem uygulandı

Aydın’da Eylül ayı içerisinde yapılan gıda denetimlerinde mevzuata aykırı davranan 20 gıda işletmesine toplam 249 bin 311 TL cezai işlem uygulandı.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam ediliyor. Bu kapsamda Eylül ayında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 329 işyerinde denetim gerçekleştirildi. Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 2 bin 108 adet gıda üretim yeri, 13 bin 831 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Eylül ayında gıda üretim yerlerine 363 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 966 adet olmak üzere toplam, 2 bin 329 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme gibi konulara istinaden il genelinde toplam 66 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 20 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 249 bin 311 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır” ifadeleri yer aldı.



434 sağlık sertifikası düzenlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Eylül ayı içerisinde yapılan başvurular kapsamında 356 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 2 milyon 32 bin 475,41 kg kuru incir, 78 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 479 bin 577,69 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 434 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 512 bin 53,1 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi. ALO Gıda 174 hattına, Eylül ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 43 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 8 adet, üretim yeri ile ilgili 3 adet olmak üzere toplam 54 adet şikayet gelirken şikayetlerle ilgili olarak 40 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı.



Denetimlerin aralıksız olarak devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, “Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetleri, 154 kişilik Gıda Kontrolör ekibi tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.

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