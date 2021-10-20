Didim Belediyesi'nde Covid-19 aşısı standı kuruldu

Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Covid19 aşısı olmayan vatandaşlar için Didim Belediyesi’ne stant açıldı.



Didim’de Covid 19 aşısının 1. ve 2. dozlarını olmayan vatandaşlar için Didim Belediyesi’ndeki halk masasının yanına stant kuruldu. Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeller, vatandaşlara ve kamu çalışanlarına aşılar hakkında bilgiler verirken, Covid19 aşılarını gerçekleştirdi. Didim’deki tüm kurumlarda belirlenen program kapsamında uygulamanın devam edeceğini belirten yetkililer, tüm herkesi aşı olmaya davet etti.

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