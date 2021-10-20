Kuşadası’nda yaralar sarılıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte geçen hafta etkili olan sağanak yağış sonrası ufak çaplı hasarların oluştuğu Kadınlar Denizi ile Camiatik mahallelerinde incelemelerde bulundu.



Evleri zarar gören vatandaşları ziyaret eden Başkan Ömer Günel, “Hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayarak yaralarını sarmak için bütün imkânlarımızı seferber ettik” dedi.



Kuşadası’nda 15 Ekim Cuma günü saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak gece boyunca etkili oldu. Rüzgârla birlikte şiddetini artıran sağanakta kentte metrekareye ortalama 140 kilogram yağmur düştü. Kuşadası Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sayesinde kent merkezinde ve ana arterlerde büyük bir olumsuzluk yaşanmazken, yağmurun gece yarısına kadar sürmesi nedeniyle bazı evleri su bastı.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sağanak yağışta küçük çaplı aksaklıkların yaşandığı Kadınlar Denizi ile Camiatik mahallelerinde incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği saha incelemesinde Başkan Ömer Günel, yapılan tadilat ve tamirat çalışmalarıyla ilgili teknik personelden bilgi aldı. Ardından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlileriyle birlikte bölgede yaşayan ve evleri zarar gören 8 aileyi ziyaret etti.



Kuşadası Belediyesi olarak yaraların sarılması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Geçtiğimiz hafta Kuşadası’na son yılların en şiddetli sağanak yağmuru yağdı. Sağanak, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları sayesinde kent genelinde çok fazla olumsuzluğa yol açmadı. Yağmur nedeniyle bazı ailelerin evleri maalesef zarar gördü. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak yaralarını sarmak için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Hacıfeyzullah ve Camiatik mahallelerinin alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına da çok yakın zamanda başlayacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinde olduğu gibi 2 mahallemizde de artık bir sorun yaşanmayacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.