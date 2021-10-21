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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'in tiyatro atölyelerine başvurular sürüyor

İHA

Efeler'in tiyatro atölyelerine başvurular sürüyor

Efeler Belediyesi’nin sanat yuvası Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) Tiyatro Atölyeleri yeni yetenekler arıyor.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyeleri genç ve yetişkin grupları 20212022 dönemi başvuruları devam ediyor. Atölyelere katılmak isteyenler başvurularını, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne veya Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’ne yapabilecekleri gibi, Efeler Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarına kurulan stantlardan da gerçekleştirebilecek. Yetişkin ve genç grupların sınavla belirleneceği atölyelere katılmak isteyenlerin başvurularını almak ve EBŞT hakkında Efelerlileri bilgilendirmek amacıyla Uğur Mumcu Parkı ile Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önüne stant kuruldu. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikleriyle kentin sanat hayatına renk katmaya devam eden EBŞT stantları sanat tutkunlarının ilgisiyle karşılaştı. Tiyatroya ilgi duyan vatandaşlar, kendilerine verilen formları doldurarak tiyatro atölyesine başvurularını gerçekleştirdi.

Son başvuru tarihi 28 Ekim
Efeler Belediyesi’nin yaptığı açıklamada, mesai saatleri içinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde başvuruların devam ettiği bildirilirken, 13.0017.00 saatleri arasında Uğur Mumcu Parkı ve 17.0021.00 saatleri arasında Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önüne kurulan stantlardan da başvuru yapılabileceği aktarıldı. Tiyatro Atölyelerine başvurmak isteyenler için son tarih 28 Ekim 2021 Perşembe günü olarak açıklandı.

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