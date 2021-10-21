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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Öndeş üniversite öğrencileri ile yemekte buluştu

İHA

Başkan Öndeş üniversite öğrencileri ile yemekte buluştu

Germencik Belediyesi geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle online olarak eğitim gören, bu yıl ise normal eğitime geçişle beraber Adnan Menderes Üniversitesi Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görecek olan ve ilçeye ilk kez gelen öğrenciler için tanışma yemeği düzenledi.

Germencik Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Parkı Tesisleri'nde gerçekleşen tanışma yemeğinde öğrenciler yemek öncesinde aralarından seçtikleri temsilciler aracılığıyla talep ve beklentilerini dile getirdiler. Öğrencilerin ardından konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Öğrencilerimizin maddi manevi her zaman yanınızdayız. Talep ve beklentilerinizi karşılamak için belediye olarak tüm imkanlarımızla gereken çalışmaları yapacağız" dedi.

Öğrencilere 'hoş geldiniz' diyen başkan Öndeş, “Kıymetli gençlerimiz öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Germencik’te yapı olarak çok güzel bir okulumuz, fakültemiz var ancak öğrenciler için gerekli donanımlar düşünülmemiş, hazırlanmamış. 2 yıldır belediye başkanıyım, öncesinde Mustafa hocamız, sonrasında bayrağı devralan Erdinç hocamızla birlikte daha okul açılmadan gençlerimiz için barınma gibi konular başta olmak üzere onlar için en iyisini nasıl yaparız diye hep bunun hesaplarını yaptık. Buradan yola çıkarak en nihayetinde bizler kendinizi evinizde hissetmeniz için gereken her şeyi yapacağız. Burada ilettiğiniz talep ve beklentiler bu toplantıya özel değil. bundan sonra da aranızdan seçeceğiniz bir kız öğrenci ve bir erkek öğrenci olacak şekilde sözcüleriniz aracılığıyla maddi, manevi ve özel her talebinizi, ihtiyacınızı benimle görüşmenizi rica ediyorum. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Taleplerinize de gelirsek, öncelikle bir ağabeyiniz olarak konuşuyorum. Mesleki olarak eczacıyım. Üniversite eğitimimizde bizler de sıkıntılı zamanlar yaşadık. Bugünlerde çekilen sıkıntılar yıllar sonra birer tatlı anı olarak kalıyor. Ancak bu sıkıntı çekmeniz anlamına gelmiyor elbette. Bizler sıkıntı yaşamamanız için karşılıklı fedakarlıklarla, esnafımız, vatandaşımızla gereken koşulları sağlayacak, Germencik’in belleklerinizde iyi birer anı olarak kalması için gereken çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

"En büyük sorun barınma"
Germencik’te en büyük sorunun barınma olduğunu kaydeden Öndeş, "Fakültemiz sanayi içerisinde. Dolayısıyla benim mücadelem şuanda sanayiyi oradan kaldırmak ve oraya yurt kompleksi yada 1+1 olacak şekilde evler yapmak. Tabi ki altında kafeteryası, sosyal yaşam alanları olacak şekilde planlıyorum. Bunun çabasını veriyorum. Sanayi esnafımızla da görüştük sıcak bakıyorlar ancak bürokrasi sebebiyle maalesef süreç ağır işliyor. Şimdilik sıkıntısını çekeceksiniz ancak sonrasında bu projemizi gerçekleştirirsek buralara geldiğinizde zamanında sıkıntı yaşadık ama şimdi ne kadar güzel olmuş diyeceksiniz inşallah. Şu an için 1+1 tarzı evlerimiz yok ancak ev tutmak isteyen öğrencilerimiz için gerekirse emlakçıları toplarız, 3 liralık yerlere de 10 lira isteyen olursa bunun önüne geçeriz. Bunun yanı sıra kafeterya ve yürüyüş yolu için de gerekli girişimleri yaptık. Kara yolları ve demir yollarından gerekli izinleri aldık. İnşallah bu süreci de tamamlayacağız. Okulun karşısında betonarme olmasa bile ahşap yada mobil yapıda ders çıkışları vakit geçirebileceğiniz bir yer yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Öndeş ulaşım konusunda da öğrencilere destek vereceklerini belirterek, "Ulaşım konusunda da talepleriniz için buraya gelmeden önce Germencik Minibüs Kooperatifi Başkanımızla görüştük. Öğrenci tarifesinden de daha uygun olacak şekilde kartlarını göstermek suretiyle öğrencilerimize indirim sağlanacağı sözünü aldık. Ayrıca bir adet otobüsümüz var. Onu da okulumuzun önüne koyacağız ve şehir merkezi ve okul arasında ücretsiz ring sefer yapacak. Saatlerini birlikte kararlaştırırız. Belediye olarak kültürel ve sosyal faaliyetler talebiniz doğrultusunda şunu söylemek isterim ki sıkıldığınızda gezi talebinde bulunun, seve seve gezi düzenleyelim. Araç, ekipman, personel desteği sağlarız. Ayrıca fakülte bahçesinde bahar şenliği yapalım, sevdiğiniz sanatçıları sizinle buluşturalım. Yolun dışında en büyük gider yeme içme olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için de Esnaf Kefalet Odası başkanımızla görüştük. İlçede öğrencilerin yeme içme gıda gibi alışverişlerinde gerekli indirimlerin sağlanacağı sözünü aldık" dedi.

Gençlerin geleceğin teminatı olduklarını ifade eden Öndeş, sözlerini şöyle noktaladı:
"Sizleri çok iyi anlıyorum çünkü benim de bir kızım öğrenci biri de yeni mezun oldu. Sizler bu ülkenin teminatısınız. Hangi mesleği hangi işi yaparsanız yapın asla kendinizi küçük görmeyin. Ne yaparsanız yapın kendiniz yapın ve en iyisini yapın. Ülkenin size ihtiyacı var. Bir ağabeyiniz olarak burayı seçtiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum."

Yemeğe öğrencilerin yanı sıra okul yönetimi, öğretim üyeleri, ilçe protokolü temsilcileri katıldı.

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