Bamya ve ebegümecini inceldi, 3 ayrı ürün geliştirdi

Aydın başta olmak üzere İstanbul ve Türki Cumhuriyetlerinde bilimsel çalışmalarını 13 yıldan bu yana sürdüren Karya Farma HBX ARGE (BAP) 17. patentine ulaştığını açıkladı. HBX ARGE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık, bu defa bamya ve ebegümeci üzerinde yaptığı çalışmalarla HBXMES adını verdiği mantar, egzama ve sedef hastalıklarında kullanılması için hijyenik bir sıvı üretti.

Ege Bölgesi'nin endemik bitkileri başta olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler ile başta insan sağlığı, tarım, hayvancılık ve ekolojik çevre alanlarında çözüm odaklı patentli buluşlara bir yenisini daha eklediklerini belirten Başlık "Bugüne kadar çok spesifik ve stratejik buluşlara imza attık. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yer alan ADÜ Teknokent içerisinde devam eden araştırmalarımızda bamya ve ebegümeci bitkileri üzerindeki çalışmamızla yeni bir buluşa imza attık” dedi.

Tabiattaki her bitkiyi özenle incelediklerini ve tabiattaki her şeyin insanoğluna bir yararı olduğunu inandığını elirten HBX ARGE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık, “Bamya ve ebegümecini uzun süredir inceliyorduk. Bu iki bitki başta olmak üzere çeşitli bitkilerin akışkanları ve bileşenleri ile ürettiğimiz hijyenik sıvı ile şampuan, duş jeli ve sıvı sabun ürettik. Mevcut buluşa Türk Patent Enstitüsü’nden daha önce aldığımı 2020/04013 patent numarasına ek buluş başvurusu yapıp patentini aldık. Hedefimiz egzama, sedef ve mantar hastalığı olanların sıkıntılarını günlük hayatta kullanılabilecek bu ürünlerle gidermek” dedi.

Yeni çalışmalarındaki buluşun; kozmetik, tedavi ve temizlik alanlarına ait olduğunu ve özellikle saçlarda görülen mantar, egzama ve sedef benzeri hastalıkların tedavisine yardımcı olma gayreti ile ortaya çıktığını kaydeden Başlık, “Söz konusu hijyenik sıvı, saçlar için şampuan saç dışı yerler için sabun ürünlerinde özüt olarak kullanılabilir. Sağlıklı bir saç canlı, renkli, parlak, dayanıklı, yeterli hacimde ve pürüzsüz olarak tanımlanmaktadır. Tarih boyunca insanlar sağlıklı saçlara sahip olabilmek için çeşitli bakım yöntemlerinin yanı sıra günümüzde tamamlayıcı ve alternatif tıp olarak tanımlanan tedavileri de kullanmışlardır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin en sağlıklı yöntemin doğal yöntemler olduğunu görerek tüm çalışmalarımızda doğallıktan vazgeçmiyoruz. Bu çalışmamızda da bamya ve ebegümecinin en doğal halleri ile üretim yaptık. Kullananlar oldukça memnun. Önümüzdeki süreçte seri üretim planlıyoruz” dedi.

Saç ve deri hastalıkların önlenmesi ve semptomların azaltılması için bu yeni üretimin uygun bulunduğunu ve gündelik hayatta sürekli kullanılan ürünler olması nedeniyle sedef, mantar ve egzama gibi hastalık veya bu hastalıklardan kaynaklanan semptomların giderilmesinde kullanılabileceğini kaydeden Hakan Başlık, bu çalışma ile bamyanın değerinin daha da artacağını ekonomik değeri pek olmayan ebegümecinin ise kıymetleneceğine inandığını söyledi.

Başlık ayrıca HBXMES adını verdikleri yeni ürünleri ile ilgili olarak çeşitli ülkelerle işbirliği görüşmelerinin olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.