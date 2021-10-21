Şiddetli yağışın zarar verdiği pamuklar yerde kaldı

Aydın’da geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli yağmur ve dolunun zarar verdiği bazı pamuk tarlalarında ürünler hasat öncesi yerde kaldı.



Türkiye’nin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın’da, beyaz altın bu yıl rekolte ve fiyatları ile adeta altın yılını yaşarken, geçtiğimiz haftalarda bazı bölgelerde etkili olan şiddetli yağışlar pamuk tarlalarını vurdu. Aydın genelinde yaşanan kuraklığa rağmen zor şartlar altında pamuk yetiştiren ve bu yılki fiyatlardan memnun olan üreticileri, hasat öncesinde yaşanan şiddetli yağış ve dolu üzdü. Ürünlerinin yaklaşık yüzde 50’sini kaybeden pamuk üreticileri, yetkililere seslenerek, zararlarının karşılanması için destek istedi. Germencik ilçesi Uzunkum ve Moralı Mahallelerindeki üreticiler, tarlalarının olumsuz hava koşullarından dolayı ciddi zarar gördüğünü ifade ederek, zararlarının karşılanması için İlçe Tarım Müdürlüğü’ne başvuru yaptıklarını belirtti.



“Pamuklar, yere döküldü”

Aydın genelinde yaşanan kuraklığa rağmen zor şartlar altında pamuk yetiştirildiğine dikkat çeken Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, “Barajlarda su doluluk oranlarının düşük olması, çiftçimizin pamuğu sulamasında büyük sıkıntılar yaşamasına neden oldu. Ama çiftçimiz kendi imkanları ile yer altından bir şekilde tedarik ettikleri su ile pamuğunu yetiştirdi. Pamuğun hem kalitesi, hem de veriminin çok iyi olduğu görülmektedir. Fiyatlarımızda da geçen seneye göre iki kat artış sağlanmıştır. Dolayısı ile çiftçimiz, bu konularda memnun görünüyor" dedi.



Germencik’in bazı bölgelerinde yağmur ve dolunun pamuk tarlalarına zarar verdiğini belirten Çapakçıoğlu, "Devletimizin çiftçimizin yanında olmasını bekliyoruz. Pamuklar, yağmur ve doludan maalesef yere dökülmüş durumda" ifadelerini kullandı.



“Ürünümüz çok zarar gördü”

Bu yıl 60 dönüm alanda pamuk ekimi yaptığını ifade eden pamuk üreticisi İlhan Cerit, “Pamuk, bu sene, altın yılını yaşıyor fakat hasat yaklaştığında dolu, fırtına, sağanak yağmur etkili oldu. Ürünümüz çok zarar gördü. Yaklaşık dönümde 2 bin2 bin 500 lira masrafımız var. Devletimizin bize yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.

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