Köpek yavrularını yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın'ın Çine ilçesinde tarla temizliği için yakılan ateşin arasında mahsur yalan 8 köpek yavrusu itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kurtulurken, yangın yavru köpeklere 1 metre kala söndürüldü.



Olay, ÇineAydın Karayolu Çine Meslek Yüksekokulu Kampüsü arka kısmında bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada temizlik yapmak amacı ile yakılan ateş rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Tarla içerisinde bulunan 8 köpek yavrusu alevlerin arasında mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çine İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.



1 metre kala söndürüldü

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu alevler arasında kalan köpek yavrularına 1 metre kala alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile telef olmaktan kurtulan yavru köpekler korunaklı bölgeye alındı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın sonrası cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan anlarda yavru köpeklerin korktukları görüldü.

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