Rektör Aldemir, bu sefer de tebdili kıyafet hastaneyi denetledi Sıradaki hasta Rektör olabilir

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, tebdili kıyafetle Tıp Fakültesi Hastanesi’ni denetledi. Atanmasının hemen ardından Kuşadası Diş Polikliniğine tebdili kıyafet gerçekleştirdiği ziyaret ile gündeme gelen Rektör Aldemir, hastanenin atıl durumu sonrasında ortaya çıkan kamu zararını önlemek için ruhsatsız olarak çalışmalarını yürüten polikliniği kapatmış, personelini de işlevsel olabilecekleri birimlere görevlendirmişti.

Rektör Aldemir, bu kez de ADÜ merkez kampüste bulunan Üniversite hastanesinde tebdili kıyafet denetlemelerde bulundu. Polikliniklerde, servislerde ve hastane içindeki tüm birimlere çat kapı yaptığı ziyarette; sırada bekleyen, birimleri gözlemleyen, hastalarla sohbet eden Rektör Aldemir, yaklaşık 2 saat hastanede kaldı.

ilginç denetim, durumu fark eden bir hasta yakınının İHA ile paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. Tebdili kıyafetli denetimi periyodik aralıklarla yaptığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ilk defa bir hasta yakını tarafından fark edildiğini belirtti. Zaman zaman bu tür ziyaretlerle Bölümler ve işleyişle ilgili gözlemlerde bulunduğunu kaydeden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “HastaneHastaHekimPersonel ahenginde uyumu bozan etkenler için zaman zaman böyle gözlemlerimiz oluyor. Hastane düzeni, çalışanların tutumu ve hasta beklentileri konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında yılda birkaç defa bu gözlemleri yapıyoruz” dedi.

Üniversite Hastanesiyle ilgili beklentinin yüksek olduğunu bildiğini ifade eden Aldemir, “Bölge hastanesi gibi çalışan hastanemizde personelimizle Aydın’a ve Ege Bölgesi’ne hizmet veriyoruz. Ülkemizin dört bir yanından hasta kabul ediyoruz. Hekimlerimiz son derece özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle pandemi döneminde ortaya koydukları performans Aydın’ın bu süreci başarıyla sürdürmesindeki en büyük etken. Ancak bu uyumu bozabilecek şartları oluşmadan önüne geçmek için çalışmalarımız da aralıksız sürüyor. Ben de bugün olası aksaklıkları yerinde görmek, hasta beklentilerini anlamak ve buna göre varsa sorunların çözümü adına çare üretmek için tüm hastaneyi sivil olarak dolaştım. Gördüğüm ve gurur duyduğum şeylerin yanında bir iki küçük dokunuşla çözülebilecek ayrıntıları da fark ettim. Hastane yönetimimiz ile birlikte elimizden gelen ölçüde sorunların çözümü için var olan çalışmalarımızı hızlandıracağız, olası sorunların da önüne geçeceğiz” dedi.

Bu tür tebdili kıyafetli ziyaretleri sadece hastane değil kantin ve kafeteryaları da gerçekleştirdiğini ifade eden Rektör Aldemir, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın’ı ve akademiyi en iyi şekilde temsil etmeye ve ülkemizin geleceğine katkı sunmaya inşallah devam edecek. Buradan öğretim üyelerimize, idari personelimize, öğrencilerimize ve tüm Aydın halkına üniversitemize ve öğrencilerimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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