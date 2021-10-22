Aydın BŞB filede Kuzeyboru ile rakip

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AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 4 mağlubiyet alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde kendisi gibi galibiyeti bulunmayan Kuzeyboru ile kozlarını paylaşacak.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Son olarak seyircisi önünde 2-0 öne geçtiği Mert Grup Sigorta maçını 3-2 kaybeden Aydın temsilcisi, bu kez sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 1, Aksaray temsilcisi Kuzeyboru'nun ise 3 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2021-10-22 12:24:22



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