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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler’de katma değeri yüksek ürünler yetişecek

İHA

Efeler’de katma değeri yüksek ürünler yetişecek

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Muğla’nın Ortaca ilçesinde örtü altı tarım yapan üreticileri ziyaret etti. Avakado, papaya, kuşkonmaz ve pitaya seralarını beraberindeki heyetle gezen Kaymakam Şahin, ilçede katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Efeler’de katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik faaliyetlerine devam eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Muğla’nın Ortaca ilçesinde, örtü altı tarım yapan üreticileri ziyaret etti. Bölgedeki avokado, kuşkonmaz, papaya ve pitaya seralarını gezen Kaymakam Şahin, Aydınlı üreticileri yeni ürünlerle buluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Ortaca’dan 2 yıl önce getirilen pitaya meyvesini Efeler’e kazandırdıklarını hatırlatan Kaymakam Şahin; “Aydın’dan 2 yıl önce pitaya için gittiğimiz Muğla’nın Ortaca ilçesine bugün avokado, papaya ve kuşkonmaz için Ziraat Odası Başkanı, İlçe Tarım Müdürü, ziraat mühendisleri ve üreticilerden oluşan kalabalık bir heyetle gittik. Ortaca Kaymakamı meslektaşım Meral Uçar, Tarım Müdürü, Ziraat Odası Başkanı ve Ortacalı üreticiler heyetimize eşlik ederek, ekibimize ürünler hakkında önemli bilgiler verdiler. Kıymetli misafirperverlikleri için değerli meslektaşıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Aydınlı üreticilerimizi yeni ürünlerle buluşturma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
“Efeler’de ürün çeşitliliğini artıracağız”
Avokado, papaya ve kuşkonmaz seralarını gezen Kaymakam Şahin, ürünler ve pazar payları hakkında bilgi aldı. Efelerli üreticilerin refah seviyesi yükseltmek için çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Şahin, “Ziyaretimizde üreticilere birim alandan yüksek gelir elde edebilecekleri farklı seçenekler sunmayı hedefliyoruz. İlçemizde ürün çeşitliliğini artıracağız. Üreticilerimizi katma değeri yüksek ve sadece yerelde değil uluslararası pazarda da rağbet gören ürünlere yönlendirmek istiyoruz. Buna paralel olarak da üreticilerimizin refah seviyelerini yükseltmek için çalışıyoruz” dedi.
“Pitaya yüzleri güldürdü”
Öte yandan Eylül 2019 tarihinde Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’in öncülüğünde yapılan Ortaca ziyareti sonrası Efeler’de yetiştirilmeye başlayan pitaya meyvesi bu yıl verdiği ilk ürünler ile üreticilerin yüzünü güldürmüştü. Coğrafi konumu ve iklim özellikleri açısından örtü altı tarım ve getirisi yüksek tropikal meyve üretiminde oldukça uygun koşullara sahip olan Efeler’de üreticilerin gelir düzeyini yükseltecek alternatif ürünlere yönelik araştırma ve çalışmalar, Kaymakam Şahin’in talimatları ile ilgili kurumların marifetiyle aralıksız devam ediyor.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde Kaymakam Şahin’e, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, ziraat mühendisleri ve üreticilerden oluşan kalabalık bir heyet eşlik etti.

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