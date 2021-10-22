Aydınlı öğretmen kansere yenik düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Rabia Karakuş kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Gazipaşa Ortaokulu’nda matematik öğretmenliği ve TÜBİTAK projelerinde öğrencilere danışmanlık yapan Rabia Karakuş bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Karakuş'a kanser teşhisi konularak tedaviye başlandı. Geçtiğimiz günlerde durumu kötüleşen Karakuş hastaneye yatırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Karakuş, hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Karakuş’un acı haberi ailesini ve eğitim camiasını yasa boğdu.



"Allah cennette kavuşmayı nasip etsin"

Eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Alper Karakuş'un "Allah cennette buluşmayı nasip etsin" diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"ilk göz ağrım, ilk aşkım, sevgilim, canım, hayatımın anlamı, iki yavrumun annesi Rabia Karakuş bugün emaneti sahibine teslim etmiştir. Allah cennette kavuşmayı nasip etsin. 20 yıllık hayat arkadaşlığımızdan dolayı ben kendisinden razıyım Allah da razı olsun... Hakkım helal olsun..."

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