Koçarlı MYO oryantasyon eğitimini gerçekleştirdi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) 20212022 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi, uzaktan ve yüz yüze olmak üzere 2 etapta gerçekleşti.



Okul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın açılış konuşması ve Koçarlı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki programlarda görev yapan akademik personelin kendilerini öğrencilere tanıtması ile başlayan oryantasyon eğitimi, Öğr. Gör. Orhan İlksoy Bostancıoğlu’nun sunumu ile devam etti. Program öğrencilerden gelen Soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

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