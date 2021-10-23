KUTO’da seyahat acentelerine 'sağlık turizmi' eğitimi verildi

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, KUTO 2. Meslek Komitesi (Seyahat Acenteleri) talebiyle, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliği ile 'seyahat acenteleri için sağlık turizmi' eğitimi düzenlendi.



Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleşen eğitime, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erdem Dikkaya, Meclis Divan Üyesi Nurgil Gürcan, KUTO 2. Meslek Komitesi üyeleri ve seyahat acenteleri temsilcileri katıldı.



İki gün süren eğitimin ilk gününde; ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Aziz Bostan sağlık turizmi teori ve politikaları, ADÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Eralp Çolakoğlu sağlık turizminde seyahat acenteleri, ADÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahu Yazıcı Ayyıldız sağlık seyahat acentelerinde pazarlama faaliyetleri ve ADÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Oduncuoğlu sağlık turizmi türlerinin Kuşadası’nda geliştirilmesi ve sağlık seyahat acentelerinin rolü hakkında yaptıkları sunumlarında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.



İkinci gün ise katılımcılara; TOBB Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kahveci tarafından Türkiye’de sağlık turizmi potansiyeli ve mevcut durum hakkında, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici tarafından sağlık turizmi yetki belgesinin nasıl alınacağı, süresi ve gerekli belgelerle ilgili, Hizmet İhracatçıları Birliği Destek Şubesi Şefi Okan Demirler tarafından sağlık turizminde devlet teşvikleri ve desteklerinin neler olduğu, USHAŞ A.Ş. Sağlık Turizmi Yetkilendirme Sorumlusu Mehmet Karakaya tarafından Türkiye’de sağlık turizmi ve İzmir Sağlık Turizmi derneği Başkanı Dr. Bülent Cinel tarafından ise Kuşadası’nda sağlık turizmi potansiyeli hakkında bilgi verildi.



Kuşadası’nın sağlık turizmi için çok uygun bir destinasyon olduğunun vurgulandığı, iki gün süreyle devam eden eğitimde katılımcılar; turizmi 12 ay canlı tutma potansiyeli olan son yılların yükselen turizm trendi sağlık turizminin önemi, yapılabilecekler, teşvikler, hedef kitle ve doğru pazarlama, yetki belgesi almada prosedürler, avantajlar ve konuyla ilgili pek çok detay hakkında bilgilendi ve yasal zorunlulukların yerine getirilerek, en kısa sürede doğru stratejiyle harekete geçilmesinin öneminin altı çizildi.



Sorucevap kısmıyla devam eden eğitimin sonunda eğitmenler ve katılımcılar, son derece önemli bir konu olan sağlık turizmi hakkında gerçekleşen eğitim için Kuşadası Ticaret Odası yönetimine teşekkür ettiler.

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