Aydın İl Milli Eğitim’den 20. Milli Eğitim Şurası’na dev katkı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara'da 20.’si düzenlenecek olan Milli Eğitim Şurasına, web tabanlı görüş bildirim platformu sayesinde bölge koordinatörü olarak Aydın, Denizli ve Muğla illerinden toplam 3 bin 379 kişilik dev kadroyla büyük katkı sağladı.

Millî Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretimle ilgili konularını incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almakla görevli en yüksek danışma kurulu olan Milli Eğitim Şurasının 20. si 13 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek olan Şura'nın temsiliyetini artırmak için 26 farklı yerde bölgede çalışmalar yapılırken ve şura tavsiye kararlarını içeren raporlar hazırlanıyor. 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' ana başlığı ile düzenlenecek olan Şuranın gündemi Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği, Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi konularından oluşuyor.

Şuranın Aydın bölgesi çalışmaları ili koordinatörlüğünde Denizli ve Muğla illerindeki paydaşların katılımlarıyla devam ediyor. İl Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılım ile Aydın Öğretmen Destek Merkezi web sayfası üzerinden Şura Görüş Bildirim Platformu oluşturulurken, 14 Ekim 2021 tarihinden itibaren Aydın, Denizli ve Muğla illerinden okul müdürleri, öğretmenler, veliler, STK temsilcileri ve öğrencilerin görüşleri toplandı.

Oluşturulan görüş bildirim platformuna Aydın, Denizli ve Muğla illerinden toplam 366 okul müdürü, 284 okul müdür yardımcısı, 1559 öğretmen, 450 öğrenci, 665 veli ve 30 STK temsilcisi olmak üzere 3379 kişi katılım sağladı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın ili olarak; bölgemiz paydaşlarının görüşleriyle zenginleştirilen taslak rapor 13 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olan 20. Milli Eğitim Şurası için tavsiye kararlarını içeren Nihai Bölge Raporu haline dönüştürerek tamamlamış oldu. Paydaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyor; Nihai Bölge raporumuzun 20. Milli Eğitim Şurası çalışmalarında çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim camiası için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz” denildi.

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