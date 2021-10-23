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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırseverlerden Demirciler’e Fen Bilimleri Laboratuvarı

İHA

Hayırseverlerden Demirciler’e Fen Bilimleri Laboratuvarı

Erasmus + “ Okullar Arası Değişim Ortakları ” Projesinin tanıtımı hayırseverlerin katkılarıyla yapılan tam donanımlı Fen Bilimleri Laboratuvarı açılışı Demirciler Mahallesi, Demirciler İlk ve Ortaokulunda düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.
Demirciler İlk ve Ortaokulu’nda hayırseverlerin katkılarıyla yapılan tam donanımlı Fen Bilimleri Laboratuvarı açılışı ve Erasmus + “ Okullar Arası Değişim Ortakları ” Projesinin tanıtımı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Macit Altan Canbit okulun değişim sürecindeki kahramanlarına tek tek teşekkür etti.
Okullarında hayırsever desteği ile yapılan Aydın’ın ilk yeni nesil Öğretmenler odasıyla başlatılan değişim rüzgarının fiziki olarak birçok değişimi de beraberinde getirdiğini belirten Macit Altan Canbit, “Üst makamlarımızın desteği ile onarım tadilat ve inşaat işlemleri eklenmiş, okulumuz 100 kişilik çok amaçlı salonuna kavuşmuş, okul çatısı ve tuvaletleri yenilenmiştir. Hayırsever destekleriyle ve yerel imkanlarla yapılan iç dış boya tadilat işlemleri bu sürecin devamı olmuştur. Fiziki şartlar değişim süreci yaşanırken erasmus +projesi kabulü ve bu sene okulumuzda 3 öğrencimizin bursluluk sınavını kazanması eğitimöğretim açısından bizleri çok mutlu etmiştir. Bu gün ise Fen Bilgisi Öğretmenimiz Hülya Başdaş Doğan’ın girişimleri sonucu hayırseverlerimizin destekleri ile tam donanımlı fen laboratuvarı kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm emeği geçen herkese ekibim ve öğrencilerim adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Okul öğrencilerinden Ayşe Dipçin in teşekkür konuşmasının ardından okul öğrencileri tarafından zeybek gösterisi sunuldu. Tam donanımlı laboratuvarın öğrencilerin kullanımına sunulması sağlayanhayırseverlere, Demirciler Mahalle Muhtarı Mesut Arı, Kozdere Mahalle Muhtarı Ahmet Güler, Haydarlı Muhtarı Mehmet Öztürk ve Kuşçular Muhtarı Ramazan Kömürcüoğlu’na protokol üyelerince plaket takdim edildi.
Yaşanılan pandemi sürecinde okulların hiçbir anlam taşımadığını vurgulayan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy; “Bu süreci hep beraber gördük yaşadık eğitim teknoloji imkanları da olsa yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Aynı zamanda bilgilerin laboratuarda deneyimleyerek öğrenilmesi ayrı bir kazanç ve önem taşıyor. Dolayısıyla biz çocuklarımıza güveniyoruz. Onlara gerekli şartları oluşturduğumuzda her zaman karşılığını veriyorlar. Nazilli’mizde LYS sınavları olsun üniversite sınavları olsun ya da diğer yarışmalarda olsun birincilikleri ile veyahut girdikleri dereceleri ile bizleri gururlandırıyorlar. Anadolu’nun her yanında fırsat tanınan bütün çocuklarımız aslında yüksek kapasitede ve sahip oldukları ile başarabiliyorlar. Bunu da her seferinde bizlere gösterdiler. Eğitim tek kanaldan yapılan bir iş değildir. Fiziki imkanlar öğretmenlerimizin özveriyle çalışmaları öğrencilerimizin okullarımıza aidiyet duygusu daha da önemlisi velilerimizin ve STK ların okullarına sahip çıkmasıyla beraber güç birliği ile başarı sağlıyoruz. Bu gün bizi bir araya getiren bu çalışmaların örneklerinin artarak devam etmesini diliyor, emeği geçen her kese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Hayırseverlere teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Türk Milleti’nin binlerce yıldır zor coğrafyalarda zor şartlarda nasıl ayakta kaldığını, nasıl adalet taşıdığını, nasıl dünyaya hükmettiğini, nasıl adalet taşıdığını bu gün burada bir kere daha göstermiş oldu. Binlerce yıldır yaşatılan bu dayanışmayı yardımlaşmayı ve cesareti gösterdiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hizmet verdiniz Nazilli’mize. Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Eğitime yapılan hiçbir yatırımın zayi olmayacağına vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise “ Bu gün burada güzel bir konuda bir arada bulunmaktayız. Eğitime yapılan hiçbir yatırım hiçbir destek karşılıksız kalmaz. Mutlaka kesinlikle karşılığını bulur, zayi olmaz. Bu düşünce ile bu gün Demirciler İlkokulu ve Ortaokulu adına öğrencilerimizin geleceği için onların gelişmesi için ve yeni Aziz Sancarların yetişmesi adına yapılan bu yatırım gerçekten çok değerli. Hayırseverlerimiz İstanbul’dan, Antalya’dan ve İzmir’den buraya geldiler ve bu okula ihtiyacı olan desteği sağladılar. Okulumuza sağladıkları için bu gün burada bizimle bu güzel anı yaşıyor olmaktan mutlu ve gururluyum. Vesile olan muhtarlarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ben burayı çok sevdim. Köy okulu diye nitelendirilen bu okulu çok sevdim. Bu okulun bu kadar güzel olmasını sağlayan başta öğrencilerimize, idarecilerimize öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor her birini kutluyorum” diye konuştu.
Yaşanılan anın çok özel ve çok da güzel olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de “Sağlanan katkı ve destekler bizlere güç veriyor, sorumluluk bilincimizi daha da arttırıyor. Bu anlamda emeği geçen her kese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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