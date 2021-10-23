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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motorize ambulans ekibi Aydın'da bin 941 vakaya müdahale etti

İHA

Motorize ambulans ekibi Aydın'da bin 941 vakaya müdahale etti

Aydın'da Acil Sağlık Hizmetinin kalitesinin artırılması vakaya ulaşım sürelerinin azaltılması, dar sokaklarda ambulansın giremediği bölgelerde vakaya müdahalenin yapılabilmesi için motorize ambulans ekibi bu güne kadar bin 941 vakaya müdahale etti.

Geçtiğimiz yıl Aydın merkezde kurulan, 2021 yılında Kuşadası’nda faaliyete geçirilen motorize ambulans ekibi vakalara hızlı ve etkin müdahale için çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılı içerisinde Efeler’de ve Kuşadası’nda hizmet veren motorize ambulanslar toplamda bin 941 vakaya müdahalede bulunarak, ortalama 4.2 dakika da vakaya ulaşma başarısına erişti.

Teşekkür belgesi verildi
20202021 yılı içerisinde motorize ambulans ekiplerinde üstün başarı ile gösteren personellere düzenlenen tören ile teşekkür belgesi takdim edildi. Törende konuşan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Motorize ambulans ekiplerimizin müdahale ettiği vakalar, boğulma, göçük altında kalma, suda boğulma, trafik kazası ve benzeri acil müdahale gerektiren vakalar olup bu vakalara hızlıca ulaşarak acil sağlık hizmeti sağlanmış ve kişilerin sağ ve sağlıklı kalım oranları artmıştır. İlimize kazandırılan yeni 2 adet ambulansla birlikte motorize ambulans sayımız 4 olmuş 2022 yılı içerisine merkez Efeler, Kuşadası, Didim bölgelerinde Motorize ambulans ekiplerinin açılması planlanmıştır" diye konuşarak ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törene; Efeler Kaymakamımı Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Burak Görür katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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