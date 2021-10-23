Başkan Çerçioğlu: “Aydın’da kimse yatağa aç girmez"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Kadın Kolları İl Başkanları’nın “Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar” başlığı ile Kuşadası’nda düzenlediği programda konuştu. Çerçioğlu konuşmasında projelerini tek tek anlattı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası’nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, “Tüm CHP’li ilçe başkanlarımızla projelerimizi tıkır tıkır yerine getiriyoruz. Özellikle Kuşadası ve Didim bizi dünyaya açılan pencerelerimiz olduğu için olağanüstü çalışmalar yürütüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük çılgın projemiz kadın kooperatiflerimizdir. 26 kadın kooperatifi ile çalışıyor ve kooperatif kuracak kadınlara destek oluyoruz, ekipman desteği hediye ediyoruz. Ürünlerin pazarlanması önemli. Aydın’da 13, İzmir’de 1 olmak üzere Halk Ege Şubeleri kurduk ve kadınlardan gelen ürünleri satıyoruz. Kadınlarımızı hem ev ekonomisin hem de kazanılan para ile kız çocuklarını okutuyorlar. Bu yıl üç milyon ata tohumundan fide üretip dağıttık ve kurduğumuz köy pazarında vatandaşlarla buluşturduk. Hayvancılıkta girdi maliyetleri sebebiyle gübre ve yem desteği sağladık. Sakız koyunu en iyi cinstir ve 3’er koyun verdik. Sütlerini satın aldık ve Ege Et Şubelerinde halkla buluşturduk. Eğer Aydın’da yaşıyorsanız asla yatağa aç girmezsiniz, soğukta üşümezsiniz. Çünkü CHP’li belediyeler sizin yanınızda. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

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