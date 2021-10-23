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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

81 ilin CHP’li kadın kolları başkanları Didim’de ağırlandı

İHA

81 ilin CHP’li kadın kolları başkanları Didim’de ağırlandı

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katılımlarıyla Kuşadası’nda gerçekleştirilecek olan “Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar” başlıklı toplantı için Aydın’a gelen 81 ilin Kadın Kolları üyeleri Didim’i ziyaret etti. Didim girişinde karşılanan Kadın Kolları üyeleri, ilk olarak Didim Belediyesi tarafından yapılan Akköy Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri Fidanlığı ziyaret etti.
Ardından Didim Belediyesi’ne gelen CHP’li Kadınlar, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ı ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Hepiniz güzel ilçemiz Didim’imize hoş geldiniz. Sizleri içtenlikle selamlıyorum. Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Aylin Nazlıaka’nın aramızda bulunamaması parti meclisi toplantısından dolayıdır. Çok önemli bir buluşma biz sabahtan beri heyecanlıyız. Bütün samimiyetim ve içtenliğim ile söylüyorum. Çünkü partimizde herkes görev yapıyor, herkes üzerine düşeni yapıyor. Ama partimizin asli unsuru olan sizler özellikler kadınlarımız partinin tamamına güç veriyorsunuz. İnanın kadın elinin değmediği, kadının olmadığı yerde gerçekten bereket olmuyor, enerji olmuyor. Sizler partinin her şeyden önce enerji kaynağısınız. Bundan dolayı ben sizleri kutluyorum. Her zaman için seçimlerde öncülüğü sizler yapıyorsunuz. Geri kalan dönemlerdeki parti içerisindeki uyuşmazlık ve aksaklıklarda gerçekten çok önemli bir birleştirme görevini üstleniyorsunuz. Yolunuz ne zaman buraya düşerse bilin ki sizleri burada bekleyecek parti örgütü ve belediye vardır” ifadeleri kullandı.
Didim Belediyesi önünde konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel; “Bizi ağırlamanızdan dolayı 81 ilin kadın kolları olarak teşekkür ediyoruz. Kuşadası’nda yapacağımız “Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar” toplantısı ile seçim startı veriyoruz. Ve bunu Ege den başlatıyoruz. O yüzden bizim için çok değerli hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum bu güzel ağırlamanız için teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından 81 ilin kadın Kolları Başkanı ve üyeleri Didim Belediyesinden ayrılarak program kapsamında Didim’in yakın geçmişine ışık tutan Yoran Mübadele Anı ve Kültür evi ile binlerce yıllık geçmişe sahip Apollon Tapınağı’nı gezdi.
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, ve CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak katılımı ile düzenlenen akşam yemeğinin ardınan Didim programı sona erdi.

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