Kuşadasıspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 1-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Kerem Yükünç (xx), Ertan Başdağ (xx)

KUŞADASISPOR: Necati (xxx) Hayrullah (xx), Mustafa (xxx), Galip (xxx), Semih (xx), Yiğit (xx) (Dk. 76 Ferhat x), Turgut Doğan (xx) (Dk. 68 Emre x), Mehmet (xxx), Hasan (xx), Ali (xxx) (Dk. 90+1 Selahattin), Murat (xxx)

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR: Burak (x) Emre Çölgeçen (x) (Dk. 63 Metehan x), Ender (xx), Selcan (x), Kubilay (xx), Muhammet (xx) (Dk. 71 Ömer Nergiz x), Onur (x) (Dk. 83 Gökhan), Mertcan (x), Yunus (x) (Dk. 63 Ömer Faruk x), Tolunay (x) (Dk. 62 Ergun x), Yasin (x)

GOL: Dk. 49 Murat (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Hayrullah, Galip (Kuşadasıpor), Burak, Muhammet, Selcan (Beyoğlu Yeni Çarşı)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Kuşadasıspor evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'u tek golle geçti: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci devresine hızlı başlayan Kuşadasıpor 49'uncu dakikada Murat'ın golüyle öne geçti. Galibiyet golünü bulduktan sonra üstünlüğünü korumayı başaran Ege ekibi hanesine 3 puanı yazdırıp 17 puana yükseldi. Beyoğlu ise 11 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2021-10-23 16:01:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.