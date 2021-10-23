Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Kuzey Boru: 0 Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini aldı

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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Kuzey Boru’yu 30 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Nurper Özbar, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Ezgi, Duygu, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Kuzey Boru: Dilek, Simay, Işıl, Matea, Alesia, Ezgi, Fulden, Annie, Sabriye, Arelya, Selin, Yasemin, Hande, Elif

Antrenör: Kamil Söz

Setler: 2512, 2513, 2520

Süre: 79 (25, 24, 30)

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