Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Kuzey Boru: 0 Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini aldı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Kuzey Boru’yu 30 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Nurper Özbar, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Ezgi, Duygu, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Kuzey Boru: Dilek, Simay, Işıl, Matea, Alesia, Ezgi, Fulden, Annie, Sabriye, Arelya, Selin, Yasemin, Hande, Elif
Antrenör: Kamil Söz
Setler: 2512, 2513, 2520
Süre: 79 (25, 24, 30)
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