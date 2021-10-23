Bill Gates’in yatı Didim açıklarında demirledi

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Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, süper yat ile Efes'teki Meryemana Evi'ni ziyaretinin ardından Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında demir attı.

Yazılım devi Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk, 16 metre genişliğe sahip Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat ile Didim açıklarında demir attı.

Didim Altınkum açıklarındaki yatın Pazar günü ilçeden ayrılması bekleniyor. Gates’in yatını 68,2 metre boyunda katamaran sınıfı destek gemisi “Wayfinder”de eşlik ediyor. Katamaran’da Gates’in yakın korumaları ile personelinin kaldığı öğrenildi.

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