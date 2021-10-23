Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi'ni iktidar olduğumuzda ilk hafta yürürlüğe koyacağız



Nevra UÇKAÇ/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın 'Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar' sloganı ile düzenlediği kadın çalıştayına katıldı. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtip, "İstanbul Sözleşmesi'ni iktidar olduğumuzda, ilk haftada yürürlüğe koyacağız. Kadına uzanan her elin beraber karşısında olacağız. Takım elbise giyip hakim karşısına çıktığında indirim uygulamak kabul edilemez" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 81 ilin kadın kolları başkanlarının katılımıyla bir toplantı düzenledi. İki gün sürecek toplantının ardından seçime yönelik yol haritası açıklanacak. 'Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar' sloganı ile düzenlenen kadın çalıştayında konuşan Kılıçdaroğlu, "Kuşadası Belediye Başkanı hepimizin hayallerinden söz etti. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak, gerçekleştirmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Öncü güç kadınlardır. 100 bin kadın üye sözünü bir tarafa yazdım. Elbette artırılmalı. Kadınlar hak istiyorsa, kadınlar örgütlü bir mücadele vermek istiyorsa, hakları altın tabak içinde sunulmamalı. Çünkü mücadele ederek alındığında bu hakkı kadınların elinden kimse alamaz. Halk partisine yani halkın partisine ne kadar çok kadın üye kazandırırsanız bizim onların hayalini gerçekleştirmek için o kadar gücümüz olur. Sayın Başkanım hiç üye kaydetmeseniz dahi bu mücadeleyi hayata geçirmek için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

"Büyükşehir belediye başkanımız kadın kooperatiflerinin sayısını artırılmalı" dedi diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde kadının en rahat ekonomik örgütleneceği alan kooperatiflerdir. Ama ürünleri satmada sorun çıkıyor. Bunun için Adana, Mersin, İzmir'den bütün ürünleri biz alacağız. Kadına yönelik şiddet üzülerek ifade edeyim artıyor. İstanbul Sözleşmesini iktidar olduğumuzda ilk haftada yürürlüğe koyacağız. Kadına uzanan her elin beraber karşısında olacağız. Takım elbise giyip hakim karşısına çıktığında indirim uygulamak kabul edilemez. İstanbul Sözleşmesi bu bağlamda son derece değerlidir."

'KADIN İSTİHDAMINI ÖZENDİRECEĞİZ'

Halkın yoksullukla mücadele ettiğini ve asgari ücretin çok düşük seviyede kaldığını ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

"Gittiğiniz yerlerde asgari ücretten şikayet gelecek. Geçinemiyoruz diyecekler. Her yerde şunu söyleyin, iktidar olduğumuzda asgari ücretten vergi almayacağız. Adı zaten asgari ücret. Vergileyeceksen 5'li çete orada. Kadın istihdamını özendireceğiz. Kadın işsizliği yüzde 34. Üniversiteyi bitirmiş çift diploması var iş bulamıyor, bu ayıba son vermemiz lazım. Büyük kentlerde merdiven altı atölyelerde kadınlar sigortasız çalışıyor. Büyük bir kısmı kayıt dışı. Seslerini çıkaramazlar. Çıkarırlarsa işlerinden olurlar. Kayıt dışı çalışmayla mücadele edeceğiz.

Gelecek güvencesinin kadına sağlanması lazım. Kamunun herhangi bir alanı, vali, kaymakam hakim, savcı, müdür olmalı. Kadın kamu yönetiminde yönetici pozisyonunda çalışabilmeli. Bütün kentlerde özellikle yoksul mahallelerden başlayarak kreş açıyoruz. Kadın güven içinde çocuğunu bırakıp, alışverişe, taziyeye gitmeli. Siz önünü kesiyorsunuz. Güven içinde çocuğunu bırakabileceği, çocuğun sosyalleşebileceği rahatlıkla beslenip uykusunu alabileceği mekanlara ihtiyaç var. Bizim belediyelerimiz bunu yapıyor. Belediye başkanlarına verdiğim ilk talimat kesinlikle yoksul mahallerden başlayarak kreş açın. Yaşlılar için de mekan açmalı. Güven içinde onların bırakılması lazım."

'SOSYAL KİMLİKLERİ ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYORUZ'

Kadın üyelere her apartmanda yaşayan görevlilerle birebir temasa geçmelerini öneren Kılıçdaroğlu, sorunları çözmek için birebir iletişime geçmenin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Apartman görevlileri sakın unutmayın yaşadığınız her apartmanda bir görevli vardır. Özellikle kadın apartman görevlilerinin sorunlarına kilitlenin. Her gün yüz yüze geldiğimiz ama görmediğimiz bir kitledir. Onların da sorunlarını çözeceğiz. Kadın kardeşlerimin unutmaması gereken bir gerçek var. Siyasetimizi etnik kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden yapmıyoruz. Bunları yasaklıyoruz. Biz sosyal kimlikleri üzerinden siyaset yapıyoruz. Apartman görevlileri, hakimler, yargıçlar, avukatlar bir sosyal kimliktir. İşsizler, işçiler, asgari ücretliler, yönetici her biri sosyal kimlik. Onların sorunlarını çözmeye talibiz. Bulunduğunuz apartmanda apartman görevlisi varsa yakından ilgilenin. CHP iktidarında mülakat tamamen kaldırılacak. KPSS tek sınav olacak. Kim kazanıyorsa ataması yapılacak. Sadece merkezi yönetim için değil yerel yönetim için de aynı kural geçerli olacak. Fakir fukaranın çocuğu hak ettiği halde, sınavı kazandığı halde 'Niye bizim partiye kaydını yapmadın' diye elenmeyecek. Mevsimlik çalışan işçi ve kadınlar çocuklarıyla geliyorlar. Ya pamuk ya fındık topladıkları için çocukları okula gidemiyor. Tuvaleti, banyosu yok. Bizim dışımızda bunları düşünen de yok. Biz halkın partisiyiz. Onlar için de önlem alacağız" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, kadın parti üyelerine bulundukları kentlerdeki taziye ziyaretlerine katılmalarını da önerdi.

'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ'

Devleti sosyal devlet yapacak partinin CHP olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sınır boylarındaki Suriyelilerden, Afganlardan şikayet ederler. Onların bir kabahati yok. Onları buraya getirenlerin kabahati var. Bizim kitabımızda ırkçılık yoktur. O insanların, çok acımasız koşullarda emeklerinin sömürülmesine izin vermeyiz. En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriyelilerle konuşup, anlattım onlara. İktidarımızda düşmanca bir dış politika yok. Karşılıklı büyükelçilikler açacağız. Gidecek Suriyelilerin evi, hastanesi, okulu, kreşi yok. Bunları Avrupa Birliği'nden sağlayacağımız fonlarla yapacağız. Bunlar kendi ülkelerine gittiğinde can ve mal güvenliğinin olması lazım. Yeni bir saldırıya muhatap olmamaları lazım. Alt yapı oluşturup, sözleşmesini oluşturacağız. Onların çalışması için bizim sanayicilere, 'Gidin orada fabrika kurun diyeceğiz. Sizden vergi almayacağız, tek şartımız, kazandığınız parayı Türkiye'ye getirin' diyeceğiz. Bu insanlar okulu hastanesi var niye Türkiye'de asgari ücretin yarısına sefalet içinde çalışsın? Bunu anlattığımda bunlar olduğunda zaten biz kendi vatanımıza gideriz, dediler. Bizim çözümümüz insani bir çözümdür. Bunu da gittiğiniz her yerde anlatın."

'ESNAF VE ÇİFTÇİ RAHAT NEFES ALMALI'

CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sözümüz var bütün dünya duydu. İlk 1 hafta içinde bizim iktidarımızda bankalardan ya da tarım kredi kooperatifinden çektiğin kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Esnafın çiftçinin nefes alması lazım. Kadın kardeşlerimin gittikleri her yerde bunları dillendirmesi lazım. Dini bayramlarda şehit yakınlarını gazileri ziyaret ediyoruz. Şehitler arasında gaziler arasında ayrım yapılır mı? Hepsine aynı hakkı tanıyacağız. Çocuğum üniversite bitirdi işi gücü yok. Okurken kredi yurtlar kurumundan burs aldı. Babasının durumu çok iyi olsa zaten kredi almazdı. Çocuk işe girdikten sonra ancak taksiti öder. Faizi sıfırlayacağız. Söylemlerim zaman zaman anlatılır. Uzun süredir söylediğim bir cümle var. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortasını anlatacaksınız. Her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacak. Hiçbir aileyi birisine muhtaç etmeyeceksiniz. Sosyal devlet dediğiniz budur. Soyulması gereken bir organ gibi görmeye başladılar. Devleti nasıl soyalım? 128 milyar doların hesabını vermediler. Endişeniz olmasın bunun hesabını tutacağız. Bu milletin hakkını hukukunu arayacağız."

Toplantıda yaptığı konuşmada iktidara çağrı yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"2 bin 825 lira asgari ücret. Açlık sınırı 3 bin 49 lira. Asgari ücret bunun altında. Bütün kadınlar adına, anneler adına çağrı yapıyorum. Asgari ücreti süratle açlık sınırı seviyesine getiriniz. Bu adam kira ödeyecek. Su, elektrik, doğal gaz faturasını ödeyecek. Yiyeceğe içeceğe para kalmıyor. Tam bir sefalet ekonomisi yaşıyoruz. Bundan Türkiye'yi kurtaracağız. 'Yoksullukla mücadele edeceğiz' dediler. Milyonlar yoksul oldu. Derin yoksulluktan bahsediyoruz. Konteynerlerden yiyecek toplayan kadınlar var. 21'inci yüzyıl Türkiye´sinden söz ediyoruz, Ortaçağdan değil. Pazar artıklarından geçinen binlerce aile var. 'Yasaklarla mücadele edeceğiz' dediler. Gençler tweet atmaktan korkuyor. Biliyorum o gençler sandığa gittiklerinde ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Bizim iktidarımızda en rahat bizi eleştireceksiniz. Yolsuzlukla mücadele edeceklerdi. Bu iktidar devleti soyulacak organ olarak gördü. Ne kadar soyarsam o kadar kardır. Öyle bir noktaya getirdiler ki devleti soymanın fetvasını aldılar. Böyle bir rezalet olur mu? Sultanlık sofrasına oturan valinin fetvası geçersizdir. Haramla beslenen sofraya oturduysan sen artık fetva veremezsin. Senin böyle bir yetkin yok. Kara kış geliyor. Daha millet baharında. Daha kış gelecek. Yeni faturalar gelecek. '3 Y' ile geldiler, '3 Z' ile bunları göndereceğiz inşallah. Ahlakımızla, edebimizle geleceğiz. Bütün vatandaşların sorunlarına kilitleneceğiz. Halka çalışacağız. Unutmayın geliyor gelmekte olan."

'SEÇİM STARTINI VERMEK İÇİN BURADAYIZ'

Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, toplantıyı Aydın'da düzenleme nedenlerinin tesadüf değil tercih olduğunu söyleyerek, kentin kadınlar açısından farklı bir önemi bulunduğuna dikkat çekti. İlk kadın muhtarın Aydın'ın Çine ilçesinden çıkan Gül Esin olduğunu hatırlatan Nazlıaka, ilk kadın büyükşehir belediye başkanının da Aydın'dan seçildiğini dile getirdi. İlk göreve geldiklerinde bir söz verdiklerini ve ilk seçimlerde partiyi iktidara taşıyan öncü gücün kadınlar olacağını belirttiklerini ifade eden Nazlıaka, "Seçim startı vermek için bugün burada sizlerleyiz. 3 ana unsura ihtiyaç var. Örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek. Hızla 81 ilde ve tüm ilçelerde örgütlendik. 303 ilçemizde CHP tarihinde ilk kez kadın kolları ilçe başkanlığı kuruldu. Bir yandan da hızla yeni üye yapıyoruz. Yıl sonuna kadar 100 bin yeni kadın üye yapmış olacağız. Gözümüzü ilk seçimlerde ilk kez oy kullanacak 6.3 milyon seçmene diktik. Üye sayımızın 50'nin altında olan yerleri tespit ettik. Yıl sonuna kadar örgütlenmediğimiz tek bir yer kalmayacak" diye konuştu.

KADIN İSTİHDAMINA KATKI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da konuşmasında en büyük çılgın projelerinin kadın kooperatifleri olduğunu söyleyerek, 26 adet kadın kooperatifi ile beraber çalıştıklarını kaydetti. Çerçioğlu, Aydın'da ve diğer illerde kooperatif kurmak isteyen tüm kadınlara yol göstererek cihaz hediye ettiklerini kaydetti.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da "Yönetilemeyen ülkede kaderine terk edilen vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Şahsi iktidar düzeninin ülkemize verdiği zarar ortadayken iktidar sahipleri çıkarları uğruna cennet vatanımıza zarar veriyor. Buna tek dur diyecek yegane gücün CHP olduğunu biliyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de büyükşehir belediyesi ile birlikte çalıştıklarının altını çizerek, 2.5 yılda pandemi, deprem, sel demeden hizmet ürettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni üyelere parti rozetlerini taktı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Nevra UÇKAÇ

2021-10-23 18:29:27



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