Diva, Kuşadası’nda gazino açılışı yapacak Kuşadası geceleri yeniden hareketleniyor

Türk Turizminin ilk doğduğu yer olarak ünlenen Kuşadası, pandemiden sonra yeniden hareketleniyor. Diva lakabıyla tanınan Türk Sanat Müziği’nin ünlü İsmi Bülent Ersoy 27 Ekim Günü, Kuşadası’nda gazino açılışı yapacak.

Eşsiz manzarası, denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra EfesMeryemana’ya yakınlığı ile aynı zamanda inanç turizminin de merkezi olan Kuşadası’nda turizmin 12 aya yayılması için çeşitli çalışmaların yapıldığını belirten ünlü sunucu Duygu Meltem Yalçınkaya, Kuşadası’nın en ünlü mekanlarından biri olan Adamaksim Gazinosu’nun 27 Ekim Çarşamba günü yeniden açılacağını belirtti.

Kış boyunca Kuşadası’nda eğlence sektörü olarak bir çok ünlü ismin ağırlanacağını ve belirten Yalçınkaya, “Kuşadası’nda önemli bir eğlence mekanı tekrar kapılarını açıyor. Türk Sanat Müziği’nin önemli isimlerinden Bülent Ersoy sektördeki faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek olan Adamaksim Gazinosu’nun açılışında sahne alacak. Açılış etkinlikleri 29 Ekim Ebru Yaşar, 30 Ekim Selami Şahin, 3 Kasım Rubato, 5 Kasım Merve Özbey, 6 Kasım Muazzez Ersoy ve 13 Kasım’da da Zara konserleri ile devam edecek” diyerek önümüzdeki süreçte Kuşadası’nın eski hareketli günlerine yeniden kavuşacağını söyledi.

Kşadası’nda etkinliklerin kış boyunca devam edeceği Türkiye’nin çeşitli illerinden gelecek misafirlerin yanı sıra Avrupa’dan da çok sayıda misafir beklediklerini kaydetti.

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