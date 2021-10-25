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Tırmanma Rallisi renkli görüntülere sahne oldu

DHA

Tırmanma Rallisi renkli görüntülere sahne oldu


Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen Koçarlı Tırmanma Rallisi nefes kesti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) ve Koçarlı Belediyesi iş birliğiyle Atatürk Kupası'nın son ayağı olarak düzenlenen ralli, Aydın'ı tepeden gören Koçarlı Adnan Menderes Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Orman içinde yer alan 4.5 kilometre uzunluğundaki toprak ve mıcırlı parkurda 5 kategoride yapılan ralliye, aralarında yıllardır ralli sporuyla ilgilenen AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in de bulunduğu toplam 5'i kadın 18 sporcu katıldı. Vatandaşların büyük heyecan ve dikkatle izlediği ralli, sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu. Ufak tefek kazalarında yaşandığı tırmanma rallisine ayrıca yamaç paraşütü sporcuları da uçuşları ile renk kattı.
MİLLETVEKİLİ ERİM ZİRVEDE
Kadınlar kategorisinde Yasemin Erikli, dördüncü kategoride Kemal Şener, üçüncü kategoride Erdal Oral, ikinci kategoride Hakan Akman ve birinci kategoride Aydın Milletvekili Erim birinciliğe ulaştı. Milletvekili Erim, şampiyonluk kupasını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın elinden aldı. Dereceye giren diğer sporculara da kupalarını Kaymakam Ersin Tepeli, AK Parti İl Bakanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ile siyasi parti ve kamu kurumu temsilcileri verdi.
Törenin son kısmında konuşan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, tırmanma rallisini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Rallinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ralliden görüntü
Yaşanan kazalardan görüntü
Ralliyi izleyen vatandaşlardan görüntü
Yamaç paraşütü uçuşlarından görüntü
Ödül töreninden görüntü
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)
2021-10-25 11:54:39

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