Mandıra Filozofu, Germencik’te sahne aldı

Aydın’ın Germencik ilçesinde ‘Mandıra Filozofu’ olarak tanınan ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı sahne aldı. Etkinlik öncesinde Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile birlikte Selatin Organik Köy Pazarı’nı ziyaret eden Saçıntı, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ünlü sanatçı Müfit Can Saçıntı, Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlik öncesinde Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile birlikte Selatin Mahallesi’nde kurulan organik köy pazarını ziyaret eden Saçıntı, bölge esnafı ile sohbet ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Samimi bir havada gerçekleştirilen ziyarette Saçıntı, hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirirken renkli görüntüler ortaya çıktı. Ziyaretin ardından akşam gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Saçıntı, kendisini izlemeye gelen vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Gösterinin sonunda sahneye çıkan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, usta oyuncuya teşekkür ederek, belediyenin önemli iştiraklerinden olan İNYA’nın ürünlerinden oluşan bir hediye sepeti takdim etti.

“İl talebim burayı ziyaret etmek oldu”

Etkinlik öncesi gerçekleştirilen ziyaretin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan ünlü oyuncu Saçıntı; “Selatin Organik Köy Pazarı’na olan talebi hep duyuyoruz. Bu sebeple Başkanımız Fuat Öndeş etkinlik için davet ettiğinde ilk talebim Selatin Organik Köy Pazarı’nı ziyaret etmek oldu. Burası gerçek bir organik pazar, esnafımız aracısız bir şekilde üreticiden tüketiciye bu ürünleri sağlamakta en önemlisi de bu. Gittiğimiz her etkinlikte ilgiyle karşılanıyoruz ama bugün buradaki ilgi çok fazlaydı. Vatandaşlarımızın bize karşı gösterdiği bu sevgi bizim en büyük ödülümüz. Bütün esnafımız toprakları olduğu gibi kendileri de cömert ziyaret ettiğim her stant hediye vermek istedi hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

“Aydın’ın en büyük değerlerinden”

Selatin Mahallesi’ndeki asırlık çınarın altında kurulan pazar yerinin ülke genelinde tanındığını belirten Saçıntı; “Bugün görmüş olduğumuz Selatin Organik Köy Pazarı’nın önemi çok fazla. Asırlık çınarın altında kurulan bu pazar, ülke genelinde tanınmış durumda ve Aydın ilinin en büyük değerlerinden biri. Bu pazarın kurulması şahane bir fikir olmuş, emsali neredeyse yok. Üreticiden aracısız bir şekilde tüketici ile buluşması önemli ve ben buradan projeyi hayata geçiren Başkanımız Fuat Öndeş başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Ne mutlu bize”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise “Gerek rol aldığı filmler ile gerekse hayat vizyonuyla sevilen sanatçımızı, bugün Selatin Organik Köy Pazarı’nda misafir ettik. Sağ olsun bizleri kırmadı. Samimiyetini, sıcaklığını burada da gösterdi. Bütün köylülerimizle fotoğraf çekildi, çocuklarımızı kucakladı. Bir nebze de olsun köyün tanıtımına katkı sağladıysak ne mutlu bize” dedi.

Usta oyuncu Saçıntı ile birlikte ilçeye gelen Ateş Arya, köy meydanında köy halkı ile birlikte şarkı söyledi. Vatandaşların da eşlik ettiği şarkılarda eğlenceli anlar yaşanırken, ikili, köyde unutulmaz bir gösteriye imza attı.

