Didim’de 75 yataklı ek hastane için ilk adım atıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde mevcut devlet hastanesine bağlı olarak yapılacak olan Didim Devlet Hastanesi'nin 75 yataklı ek hizmet binasında ilk kazma vuruldu.



Didim’de yılan hikayesine dönen ve uzun yıllardır ilçenin gündeminde olan Didim Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının yapımı noktasında ilk adım atıldı. Hastane bahçesinde yapılacak olan 75 yataklı ek hizmet binası için ilk kazma vurulurken düzenlenen törene Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Hastane Başhekimi Dr. Ethem Bilgiç ile hastane yöneticileri ile AK Partili yöneticiler katıldı.

Tören öncesinde İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam tarafından dualar edildi. 2 yılda bitirilmesi hedeflenen 75 yataklı ek bina 3 bin 278 metre kare kapalı alana sahip, 75 yatak sayılı, 32 poliklinik ve 10 yoğun bakım yatak yer alacak.

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