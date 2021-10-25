Aydın’da uyuşturucudan 88 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 88 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 18 Ekim 202125 Ekim 2021 tarihleri arasında 85 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 88 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 35,729 gram Kubar Esrar, 1583,98 gram Metamfetamin, 7,07 gram Sentetik Kannabinoid, 26 adet sentetik ecza, 48 adet Ectasy ve 0,65 gram eroin ele geçirildi.

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