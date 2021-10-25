Didim’de Selda Bağcan konseri için geri sayım başladı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Selda Bağcan Didimlilerle buluşacak.

Cumhuriyetin 98. yılı Didim’de coşku ile kutlanacak. Didim Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında, Didim’de Selda Bağcan konseri gerçekleştirilecek. 1970’li yıllardan günümüze Türkiye’de ve dünyada adından bahsettiren Türk Halk Müziği Sanatçısı Selda Bağcan, 29 Ekim 2021 Cuma günü Didim Cumhuriyet Meydanı’nda Didimlilerle buluşacak. Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada, saat 19.30 başlayacak olan konsere tüm vatandaşlar davet edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.