Nazilli Millet Bahçesi’nde çevre düzenlemesi yapılıyor

Nazilli’de eski Polis Meslek Yüksekokulu’nun yerine TOKİ tarafından yapılan, geçtiğimiz Mayıs ayında Nazilli Belediyesi’ne devredilen ve 33 bin metrekareye sahip Millet Bahçesi’nin çevresinde yenileme çalışmaları başlatıldı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında, eski kullanışsız duvar yıkılarak güçlendirme yapıldı.

Çevre düzenlemesi için faaliyetlerin başlatıldığı bölgenin kısa sürede yenilenerek vatandaşların kullanımına açılacağını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Millet Bahçesi’nin belediyemize devrinin ardından bölgede ciddi bir temizleme çalışması gerçekleştirmiştik. Daha farklı şekillerde değerlendirilmesi mümkün olan ancak devlet yetkililerimiz bu şekilde takdir ettiği bir nokta. Bizler de Nazillimize yakışır şekilde bu bölgeyi daha iyi bir görünüme kavuşturmaya devam ediyoruz. İstinat duvarı yapım çalışmalarının ardından demir koruma profilleri dikilerek güvenlik sağlanmış olacak. Vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte keyifle vakit geçirdiği bir alan olması için ekiplerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

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