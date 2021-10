Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevi öğrencileri, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ile kutladı.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Gündüz Bakım evi öğrencileri tarafından kutlama programı gerçekleştirildi. Deniz Yıldızları Gündüz Bakım Evi bahçesinde gerçekleştirilen kutlama programına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, öğrenciler ve veliler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama programının açılış konuşmasını Didim Belediye Başkanı. A Deniz Atabay gerçekleştirdi. Tüm herkese hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Başkan Atabay, “Burada canlı ve içten bir katılım var. Bende kendimi çok mutlu hissediyorum. Bize öğretmenlerimize, üniversite hocalarına herkese, toplumun her kesimine, bu topluma hizmet etmek mecburiyetinde olan herkese Atatürkümüzün yüklediği görevler var. Bizlerde görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Sizleri ve çocuklarımızı ilgilendirecek çalışmalar yapıyoruz. Deniz Yıldızları Gündüz bakım evimiz çocuklarımız için yapılmış olan kreştir. Bunun bir üstü okuldur. Bir imkanımız olsa böyle bir eğilimimiz var ama yürürlükteki kanunlar şu an bize o imkanı vermediği için yapamıyoruz” dedi.



Başkan Atabay, "Çok kısa bir süreç içerisinde ilçemizin sosyal yaşantısı içinde çocuklarımız için neler yaptık ve ne zamana yürürlüğe koyacağız kısaca anlatmak istiyorum. DİGEM diye adlandırmış olduğumuz Didim Gençlik merkezini daha evvelde taahhüt etmiştik onu bitirmek üzereyiz. Yakın zaman da açılışını yapacağız. Orada çocuklarımıza okulda almadıkları her türlü beceri edindirme kursunu her türlü etüt ihtiyaçlarını belediyenin kurumsal kişiliğinin barındırdığı sorumluluk duygusu ücretsiz olarak sağlayacağız. Gençlik merkezimizi yakın zamanda bitirerek halkımızın hizmetine sunacağı" diye konuştu.



"Çok önemsediğimiz sanat ve kültür faaliyetlerinde bizi bir üst kademeye taşıyacak Amfi tiyatro projemiz vardı. Ona da başladık" diyen Atabay, 4 bin kişinin sanat organizasyonu seyredebileceği ve pek çok ilçenin bile daha bugünden bizden proje isteyip kendilerine örnek istedikleri bir proje. Bir diğer projemiz ilçemizin çok büyük ihtiyacı olan kültür merkezi projesi. 750 kişilik bir salonu olan içerisinde her türlü çalışma imkanına sahip, aynı zaman 142 kişilik sabit bir sinema salonu barındıran bir kültür merkezimizi sayın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun maddi ve manevi destekleri ile birlikte çok kısa sürede inşaatına başlayacağız. Önümüzdeki yaza içerisinde ilçemizin kullanımına açıp kullanacağız. Tüm bunlar çocuklarımızın gelişiminde sosyal hayatı içerisinde ve kültürel yaşamlarından çok büyük etki edecek olan 3 ana unsur" dedi.



Başkan Atabay'ın konuşmasının ardından Deniz Yıldızları Gündüz Bakım Evi öğrencileri ve eğitimcileri tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı kutlama gösterisi kapsamında,minik öğrenciler kırmızıbeyaz kıyafetler giyerek, gerçekleştirmiş oldukları gösteriler büyük bir beğeni aldı.



Katılanlar tarafından büyük bir takdir toplayan Minik öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi ayakta alkışlanırken, program hep bir ağızdan coşku ile söylenen marşlarla son buldu.

