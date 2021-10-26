Söke’deki yangın büyümeden söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’deki yangın büyümeden söndürüldü

İHA

Söke’deki yangın büyümeden söndürüldü

Aydın’ın Söke ilçesinde gece saatlerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Akçakonak Mahallesi atış poligonu mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen ekipler alevleri büyümeden söndürerek, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Bölgede yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla ...
İncirliova’ya İzmir'den hibe otobüs
YEREL HABERLER İncirliova’ya İzmir'den hibe otobüs
Aydın’da 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı
YEREL HABERLER 2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi ...
Efelerli kadınların yeni adresi hizmete girdi
YEREL HABERLER Efelerli kadınların yeni adresi hizmete girdi
Veteriner Fakültesi’nde ‘EAEVE Akreditasyon’ ziyareti gerçekleşti
YEREL HABERLER Veteriner Fakültesi’nde ‘EAEVE Akreditasyon’ ziyareti ...
Geleceğin Heykeltraşları Neopolis’te yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin Heykeltraşları Neopolis’te yetişiyor
Nazilli Millet Bahçesi’nde çevre düzenlemesi yapılıyor
YEREL HABERLER Nazilli Millet Bahçesi’nde çevre düzenlemesi ...
Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni yerinde hizmet ...
Didim’de Selda Bağcan konseri için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Didim’de Selda Bağcan konseri için geri sayım başladı
Aydın’da uyuşturucudan 88 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucudan 88 şüpheli hakkında işlem ...
Helva ve tahin imalatının duayen isimlerinden Ali Kama hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Helva ve tahin imalatının duayen isimlerinden Ali ...
Aydın'ın sağlık yapısını güçlendirecek 'Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor Hastane şantiyesinde çalışmalar 24 saat devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın'ın sağlık yapısını güçlendirecek 'Aydın Şehir ...
Yılmaz Morgül Kuşadası'nda sahne aldı
YEREL HABERLER Yılmaz Morgül Kuşadası'nda sahne aldı
Didim’de 75 yataklı ek hastane için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Didim’de 75 yataklı ek hastane için ilk adım atıldı
Mandıra Filozofu, Germencik’te sahne aldı
YEREL HABERLER Mandıra Filozofu, Germencik’te sahne aldı
Başkan Çerçioğlu pazarda vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu pazarda vatandaşlarla buluştu
Aydın'da 'yaya önceliği farkındalık etkinliği' düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın'da 'yaya önceliği farkındalık etkinliği' ...
Nazilli'de Kar kahroldu
YEREL HABERLER Nazilli'de Kar kahroldu
Tırmanma Rallisi renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Tırmanma Rallisi renkli görüntülere sahne oldu
Aydın’da araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Aydın’da araç sayısı arttı
Diva, Kuşadası’nda gazino açılışı yapacak Kuşadası geceleri yeniden hareketleniyor
YEREL HABERLER Diva, Kuşadası’nda gazino açılışı yapacak Kuşadası ...
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 187 şahsa Covid-19 uyarısı
YEREL HABERLER Aydın'da KGYS'ye yakalanan 187 şahsa Covid-19 uyarısı
Aydın’a yağışlı hava geliyor
YEREL HABERLER Aydın’a yağışlı hava geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.