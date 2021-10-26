İl Kültür Müdürlüğü’nden öğrencilere kitap

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Karpuzlu’da öğrencilere kitap hediye edildi.

Karpuzlu Çobanisa İlköğretim Okulu öğrencilerine Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sürpriz bir ziyarette bulunuldu. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, okulda öğrencilere kitap hediye ederek, “Geleceğimiz yavrularımızın kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirmek istiyoruz. Minik kalplerine dokunmanın mutluluğu ile kitap okumanın faydalarını konuştuk ve birer kitap hediye ettik” dedi. Öğrenciler hediye edilen kitaplar için yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.