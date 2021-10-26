Aydın Arkeoloji Müzesi'nde 'Hazan Şarkıları' konseri gerçekleşti

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen 'Hazan Şarkıları' temalı konser Aydın Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşti.



Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin konuk sanatçısı olarak sahne alan Çine Meslek Yüksekokulu FinansBankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğr. Gör. Olcay Yılmaz, Türk sanat müziğinin klasik repertuvarından eserler seslendirdi. Solist Olcay Yılmaz’a Geleneksel Türk Müziği Bölümü Öğretim Elemanlarından; kanunda Prof. Dr. Ömer Özden, udda Öğr. Gör. Emre Üstgül, ritim sazlarda Öğr. Gör. Onurcan Kaya eşlik etti.



Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, geleneksel çizgide nitelikli bir konser olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür belgelerini verdi.

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