AK Parti Efeler İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.



AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, partinin Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir'in başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Efeler İlçe Başkanı Elbir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu doğrultusunda Efeler ilçesinde gerçekleştirdikleri çalışmalara değindi. Elbir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inandığımız yolda, büyük ve güçlü Türkiye ve lider ülke Türkiye olma yolunda durmak yok, yola devam" diye konuşarak toplantıya katılan partililere teşekkür etti.



AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Merkez ARGE Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş ise Türkiye'nin AK Parti iktidarında yaşadığı değişimden bahsetti. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen zeybek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.



Toplantıya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, partinin belediye meclis üyeleri, ilçe teşkilatı mensupları ve partililer de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.