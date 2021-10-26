Nazilli Belediyesi’nin okullara desteği sürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Fatih İlk ve Ortaokulunda öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ve yıpranmış durumda olan noktalarda boyama işlemi yaparak okulu güzel bir görünüme kavuşturdu.

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından ilçe genelindeki okullarda bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi ekipleri; Hisarcık İlkokulu’nun ardından Yeni Mahalle’de bulunan Fatih İlk ve Ortaokulunda çalışmalara başladı.

Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı spor alanları, bina içi ve dışında yer alan tırabzanlar ile giriş çıkış ana kapılarında boyama işlemi yapan ekipler çalışmalarıyla öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Nazilli Belediyesi’nin ilçe genelinde eğitim, sanat ve spor alanındaki desteklerinin süreceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz okulumuzda gerekli çalışmaları yaptı. Bizler Nazilli Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. İnşallah daha iyi ve daha güzel çalışmalarla Nazillimizin her alanda kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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