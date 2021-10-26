İncirliova'da ev yangını

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Kurtuluş Mahallesi 201 sokak üzerinde sabah saatlerinde 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle Yasin Ş.'ye ait evde yangın çıktı. Alevler etkisini arttırarak tüm evi sardı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınan yangın, evde büyük çapta maddi hasara neden olurken ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralananın olmaması tek teselli kaynağı oldu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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