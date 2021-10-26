Nakış nakış işlenen bu süsler, develer için Aydın'da develer kışa hazırlanıyor Deve güreşi sezonu öncesi hazırlıklar başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nakış nakış işlenen bu süsler, develer için Aydın'da develer kışa hazırlanıyor Deve güreşi sezonu öncesi hazırlıklar başladı

İHA

Nakış nakış işlenen bu süsler, develer için Aydın'da develer kışa hazırlanıyor Deve güreşi sezonu öncesi hazırlıklar başladı

Ege Bölgesi'nin kış aylarında vazgeçilmez geleneği olan deve güreşleri sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Aydın’da develerin süslenmesi için hazırlıklar başladı. Sezon öncesi deveciler, havut giydirme törenlerine hazırlanırken, develerin süsü olan ve el emeği göz nuru ile hazırlanan çul ve golonlar dikilmeye başlandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yıllardır devecilik yapan Pınar Fenerci Şentürk ve Bayram Ali Şentürk çifti, çocukları gibi baktıkları develeri için sezon öncesinde hazırlıklara başladı. Develerin hem üşümemesi hem de güzel görünmesi için çul, golon ve havut süslemelerini el emeği ile hazırlayan Pınar Fenerci Şentürk, develerinin çocuklarından farksız olduğunu ifade etti. Kendi develerinin yanı sıra başka devecilerden gelen siparişler üzerine el emeği ürünleri hazırlayan Şentürk çifti, yaptıkları süslemeler ile develeri adeta gelin gibi sezona hazırlıyor.

Deve güreşleri sezonunun yaklaşmasıyla hazırlıkların da başladığını ifade eden deveci Pınar Fenerci Şentürk; “Deve güreşleri sezonunun hazırlığı için develerimizin çul, golon ve giyimlerini yapıyoruz. Yeri geliyor tamirini, yeri geliyor yenisini yapıyoruz. Kendi develerimiz olmak üzere sevdiğimiz saydığımız bir çok arkadaşımız da sipariş veriyor. Onların süslerini de yapıyoruz. Bütün ürünlerin farklı farklı işlevleri var. Ayrıyeten birde havut bölümü var ama onu havutçular yapıyor. Biz sadece burada giyim ve süs işlemlerini yapıyoruz” dedi.

“Evdeki çocuğumuzdan farksız”
Develeri üşümesin diye ürünlerinde keçi kılı kullanmaya gayret ettiklerini ifade eden Şentürk; “Damımızda 4 devemiz var, ikisi ufak diğer ikisi ise biraz daha olgun. Onlar bizim için evdeki çocuğumuzdan farksız. Kendimiz gibi görüyoruz. Onlar üşümesin, en iyisini görsün diye elimizden geleni yapıyoruz. Ufak ve büyük develerimiz için ayrı ayrı işçilikler ile ürünlerini özenle yapıyoruz. Çullarımız, golonlarımız hakiki keçi kılından yapılıyor. Malzemelerimizde keçi kılı kullanmaya gayret gösteriyoruz. İçerisinde kesinlikle naylon ürün olmamasına dikkat ediyoruz. Üzerinde kullandığımız keçelerimiz de aynı şekilde el dokuması ve kalın oluyor. Çünkü onların hepsinin ayrı bir işlevi var. Bunlar, devenin üzerine koyduğumuzda deveyi sıcak tutan malzemeler. Naylonlu ürün olursa, en küçük bir ıslanmada kabarır ve ağırlaşır. Keçeler de ince olursa ısıtma olmaz. Belli bir süre sonra da yırtılma ve deforme olur. Bu tarz sorunları engellemek için işçiliklerde de ürünlerde de el yapımı ürünler kullanıyoruz” dedi.

“Çul ve golon olmadan havutlama olmaz”
Her biri el emeği ile yapılan ürünlerin yapım süreçlerinin de istenilen desene göre değiştiğini ifade eden Şentürk; “Çul grubu üzerindeki işçiliğe göre 34 gün arasında, golon dediğimiz ürünler de 12 gün içerisinde çıkabiliyor. Giyimlerde takımlar 1415 parçayı bulabiliyor. Eğer takım halinde olacaksa 11,5 ay gibi zamanda olabiliyor ama sadece bir yular olduğunu varsayarsak istenilen desenlere göre en fazla 10 gün içerisinde teslim edebiliyoruz. Yani parça parça değişiyor işlerin tamamlanma süreleri. Ama Kasım ayı itibariyle birçok deveci, develerini havutlayacağı için artık sezonumuzun tam kıvrak zamanı. Herkes biran önce işini yaptırıp teslim almak istiyor. Çünkü giyimsiz deve havutlayabilirler ama çul ve golon olmadığı sürece bir işlem yapamazlar” dedi.

“Her türlü deseni çiziyoruz”
İstenilen her türlü deseni keçe üzerine işleyebildiklerini sözlerine ekleyen Şentürk, ürünler hakkında bilgi vererek “Örneğin zömbek yapımında takılan ponponlar olmazsa olmazımız. Çünkü bu ponponlar deveye giydirildiği zaman aşağıya doğru sarkıyor ve ayrı bir güzellik katıyor. Yine zömbekleri yaparken öncelikle dilgozsuz olmamasına dikkat ediyoruz. Çünkü; püskül, şeritler ve dilgoz, bu işi gösteren ayrıntılardır. Bir ürünü hazırlarken önce dilgoz ile deseni çiziyoruz. Daha sonra da ince boncuklarla, pul boncuk dediğimiz sistemle buna işliyoruz. Genellikle müşterilerin istediği desene ve renklere göre hazırlıyoruz. Zömbek kısmı da sabittir. Çoğu zaman ayyıldız ya da üç hilal olur. Kimisi giyiminin desenine göre aynı modeli de isteyebiliyor. Yani aklınıza gelebilecek her türlü deseni bunlara çiziyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası parklarında sonbahar temizliği
YEREL HABERLER Kuşadası parklarında sonbahar temizliği
İncirliova'da ev yangını
YEREL HABERLER İncirliova'da ev yangını
Aydın'da 3 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın'da 3 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Nazilli Belediyesi’nin okullara desteği sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nin okullara desteği sürüyor
Aydın merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Aydın merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
AYTO, üyeleri için gerçekleştirdiği projeler ile Asya-Pasifik Bölgesi'nin birincisi oldu
YEREL HABERLER AYTO, üyeleri için gerçekleştirdiği projeler ile ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını ...
Lüks geminin ilk seferi Kuşadası'na
YEREL HABERLER Lüks geminin ilk seferi Kuşadası'na
Başkan Çerçioğlu tamirciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu tamirciler ile bir araya geldi
Başkan Çerçioğlu şoför esnafı ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu şoför esnafı ile görüştü
12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
Montu ile gizlediği kelepçeli kaçışı kısa sürdü
YEREL HABERLER Montu ile gizlediği kelepçeli kaçışı kısa sürdü
AK Parti Efeler İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AK Parti Efeler İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ...
AK Parti Söke İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Söke İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından ruhsatsız ...
Aydın Arkeoloji Müzesi'nde 'Hazan Şarkıları' konseri gerçekleşti
YEREL HABERLER Aydın Arkeoloji Müzesi'nde 'Hazan Şarkıları' konseri ...
İl Kültür Müdürlüğü’nden öğrencilere kitap
YEREL HABERLER İl Kültür Müdürlüğü’nden öğrencilere kitap
Söke’deki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Söke’deki yangın büyümeden söndürüldü
Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla ...
İncirliova’ya İzmir'den hibe otobüs
YEREL HABERLER İncirliova’ya İzmir'den hibe otobüs
Aydın’da 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi tamamlandı
YEREL HABERLER 2 yıl aradan sonra düzenlenen Koçarlı rallisi ...
Efelerli kadınların yeni adresi hizmete girdi
YEREL HABERLER Efelerli kadınların yeni adresi hizmete girdi
Veteriner Fakültesi’nde ‘EAEVE Akreditasyon’ ziyareti gerçekleşti
YEREL HABERLER Veteriner Fakültesi’nde ‘EAEVE Akreditasyon’ ziyareti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.