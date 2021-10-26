Yolcu otobüsünde 3 kilo 620 gram esrar ele geçti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'da jandarmanın bir yolcu otobüsünün bagajında yaptığı aramada 3 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Aydın-Denizli karayolu Serçeköy Mahallesi çıkışında durdurulan otobüste 'Dilbaz' ve 'Mark' isimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Aramada, köpekler silindir şeklindeki metal boruya tepki verdi. Kırılan boruların içinde folyolanmış 10 paket halinde 3 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-10-26 15:48:53
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