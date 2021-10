Kuşadası'na kruvaziyerle 362 turist geldi

Eşber OKAYER / (KUŞADASI), (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki limana Marshall Adaları bayraklı 'Seven Seas Splendor' isimli lüks kruvaziyer ile gelen çoğunluğu ABD'li olan 362 turist indi. Halk oyunları ve çiçeklerle karşılanan turistler, esnafın yüzünü güldürdü.

Kruvaziyer turizminin önde gelen limanlarından Kuşadası Limanı, bu sabah Marshall Adaları bayraklı 'Seven Seas Splendor' isimli lüks yolcu gemisini ağırladı. Yolcuların bir kısmı otobüslerle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmeye giderken, tur programına katılmayanlar ise çarşılarda alışveriş yaptı. 546 personelin görev yaptığı geminin içinde tiyatro, sinema ve spor salonları, açık ve kapalı yüzme havuzu, restoranlar, alışveriş merkezi, masaj, sauna ve SPA merkezi bulunuyor. 'Seven Seas Splendor' in Türkiye'deki ilk seferini Kuşadası Limanı'na yaptığını belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "'Seven Seas Splendor', yolcu değişimini gerçekleştirdikten sonra 30 Ekim Cumartesi günü tekrar Kuşadası'na gelecek. 2022 sezonu Kuşadası ve Türkiye için çok daha iyi olacak" dedi.

'TURİSTİK ÇARŞI HAREKETLENDİ'

Kuşadası'nda pandemi nedeniyle durma noktasına gelen kruvaziyer turizminin yeniden canlılık kazanması esnafın da yüzünü güldürdü. Yolcu gemilerinin turistik çarşıya hareketlilik getirdiğini ifade eden esnaf Resul Akkoyun, "Amerikalılar, bize ekonomik olarak çok katkı sağlayan müşterilerdir. Çarşı esnafı, kış mevsimi boyunca kruvaziyerler ile Kuşadası'na gelen turistlerin yaptığı alışverişle ayakta duruyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-10-26 15:48:53



