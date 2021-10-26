Başkan Atay, “Verdiğim sözün arkasındayım”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, dün gerçekleştirdiği Hanımevi açılışı sonrasında Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

Başkan Mehmet Fatih Atay, çalışmalarıyla kentin çehresini güzelleştirirken, yaptığı mahalle ve esnaf ziyaretleriyle de vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda HasanefendiRamazanpaşa Mahallesi’nde bulunan Sobacılar ve Ayakkabıcılar Çarşısı’nı ziyaret eden Başkan Atay, burada esnaf ile sohbet edip, çarşı esnafına hayırlı işler, bol kazançlar diledi. Yağışlardan olumsuz etkilenen Sobacılar Çarşısı esnafının mağduriyetini gidermek ve çarşının modern bir görünüme kavuşması için verdiği sözün arkasında olduğunu ifade eden Başkan Atay, çarşının üst kısmının en kısa zamanda kapatılacağını söyledi.

Sobacılar Çarşısı’nın üstünün kapatılmasına yönelik iki kez ihaleye çıkıldığını belirten Başkan Mehmet Fatih Atay, “İki kez ihaleye çıktık fakat ihaleye kimse katılmadı. Bu nedenle yeniden ihaleye çıkarak çarşının üstünün kapatılmasını sağlayıp, verdiğimiz sözü tutacağız. Efeler’i marka kent yapmak için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

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