Köşk Belediyesi’nin bakım çalışmaları devam ediyor

Köşk Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, her gün gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmalarına ek olarak mahalle bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında Cumadere Mahallesi’nde bulunan mesire alnında temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’i talimatıyla ekipler, mezarlık yanında bulunan mesire alanındaki ağaçları budayarak çevre temizliği ve düzenlemesi yaptı. Aynı zaman da belediye ekipleri mahalledeki cami tuvaletini hijyenik duruma getirmek için yenileyerek, Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmesi için cami çevresinde de bir takım çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’e ve belediye ekiplerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

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