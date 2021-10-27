Atatürk Devlet Hastanesi’nde, hasta hakları konusunda bilgilendirmede bulunuldu

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde 'Hasta Hakları Günü' nedeniyle hasta ve hasta yakınlarına hasta hakları konusunda detaylı bilgiler verildi.



Hasta hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1998 yılında kabul edilen 26 Ekim Hasta Hakları günü dolayısıyla hastane yönetimi ve hasta hakları birimi çalışanları tarafından hastalara çiçek, şeker, kolonya ve maske takdim edilerek “Hasta Hakları Günü” kutlandı. Poliklinikler girişinde kurulan stantta hastalara, hasta hakları konusunda bilgilendirici broşürler dağıtılarak, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında başvuruda bulunabilecekleri bir birimin olduğu hatırlatıldı.



Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve insan odaklı yaklaşımı benimsemek amacıyla her geçen gün kendini yenileyen, yenilerken geliştiren, hasta hakları ile hastanın saygınlığının korunması, teşhis ve tedavinin her aşamasında hastanın aktif katılımı sağlanarak, hastaların kaliteli sağlık hizmeti alma ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda hareket etmekteyiz. Size daha iyi hizmet sunabilmek için dilek, istek ve önerilerinizi hastanemiz Hasta Hakları birimine iletebilirsiniz” denildi.

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