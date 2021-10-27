Bariyere çarpıp alev alan araç söndürüldü

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Aydın’ın Efeler ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Aydınİzmir otobanı eski gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 AD 9055 plakalı otomobil bariyerlere çarparak alev aldı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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