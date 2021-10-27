ADÜ Rektörü Spor Bilimleri öğrencileri ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Rektörü Spor Bilimleri öğrencileri ile bir araya geldi

İHA

ADÜ Rektörü Spor Bilimleri öğrencileri ile bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, RektörÖğrenci buluşmaları kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile Atatürk Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin dans ve jimnastik gösterisi büyük beğeni topladı. Spor Bilimleri Fakültesinin ‘şampiyonlar okulu’ olarak anıldığını ve başarılarıyla ADÜ'ye gurur yaşattığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Aileleriniz yanınızda olmasa da bizler varız. Unutmayın sizler bizim evlatlarımızsınız, en küçük sorununuzda mutlaka bizlerle iletişime geçin. Huzurlu bir ortamda eğitim hayatı geçirmeniz bizim önceliklerimiz arasında” dedi.

"ADÜ’de okumak ayrıcalıktır"
Öğrencilerin toplumsal sorumluluklarının da olduğunu belirterek eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal bir bilinç ile mezun olmalarının önemine vurgu yapan Rektör Aldemir, “Sizler bilimsel ve sosyal yönden geleceğe yön vereceksiniz. Bizler de Türk toplumu olarak sizleri iyi yetiştirmek zorundayız. Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birinde eğitim gördüğünüzü unutmadan, ADÜ’de okumanın ayrıcalığını hissederek mezun olmanızı isterim” diye konuştu.

Öğrencilerin görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından Kızılay Kan Merkezi Şube Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, kan bağışı konusunda ADÜ'nün gösterdiği özveri dolayısıyla ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür plaketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası Belediyesi’nden Kampınova açıklaması
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden Kampınova açıklaması
Söke Masters Spor Kulübü sahaya iniyor
YEREL HABERLER Söke Masters Spor Kulübü sahaya iniyor
Aydın’da ulaşım sektörü ‘iyileştirme’ istiyor Şoförler Odası Başkanı Özmeriç: Girdi maliyetlerimiz 5 ayda yüzde 50’nin üzerinde arttı mevcut fiyatlarla hizmet sürdürülemez hale geldi
YEREL HABERLER Aydın’da ulaşım sektörü ‘iyileştirme’ ...
Söke TARİŞ’in vefakar ortaklarından Başkan Özer’e teşekkür Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, ortaklarının yegane güvencesi oldu
YEREL HABERLER Söke TARİŞ’in vefakar ortaklarından Başkan Özer’e ...
Söke’de Cumhuriyet coşkusu yaşanacak
YEREL HABERLER Söke’de Cumhuriyet coşkusu yaşanacak
Nazilli Belediyesi HES kodu sorgulamada yeni dönem başlattı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi HES kodu sorgulamada yeni dönem ...
Söke Kaymakamı Güney’e ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulundular
YEREL HABERLER Söke Kaymakamı Güney’e ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde ...
Aydın Valisi Aksoy, "Kızılay, en köklü insani yardım kuruluşumuzdur"
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy, "Kızılay, en köklü insani yardım ...
Otomobil refüje çarptı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çarptı
Bariyere çarpıp alev alan araç söndürüldü
YEREL HABERLER Bariyere çarpıp alev alan araç söndürüldü
Atatürk Devlet Hastanesi’nde, hasta hakları konusunda bilgilendirmede bulunuldu
YEREL HABERLER Atatürk Devlet Hastanesi’nde, hasta hakları konusunda ...
Köşk Belediyesi’nin bakım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Köşk Belediyesi’nin bakım çalışmaları devam ediyor
Aydın'da aynı adrese ikinci kez uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da aynı adrese ikinci kez uyuşturucu ...
Koyun hırsızı, çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Koyun hırsızı, çaldığı motosikleti satmaya çalışırken ...
Aydın’da 19 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da 19 düzensiz göçmen yakalandı
CHP'li meclis üyeleri vatandaşları dinlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER CHP'li meclis üyeleri vatandaşları dinlemeye devam ...
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı Araçta sıkışan kadın sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı Araçta sıkışan ...
Başkan Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Öndeş ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Öndeş ...
Aydın'da aynı adrese ikinci uyuşturucu baskını: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da aynı adrese ikinci uyuşturucu baskını: 9 ...
ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
YEREL HABERLER ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz ...
Başkan Atay, “Verdiğim sözün arkasındayım”
YEREL HABERLER Başkan Atay, “Verdiğim sözün arkasındayım”
Kuşadası'na kruvaziyerle 362 turist geldi
YEREL HABERLER Kuşadası'na kruvaziyerle 362 turist geldi
Yolcu otobüsünde 3 kilo 620 gram esrar ele geçti
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 3 kilo 620 gram esrar ele geçti
Didim’de “İkiz kulelerin” izinsiz yapılarında yıkıma başlandı
YEREL HABERLER Didim’de “İkiz kulelerin” izinsiz yapılarında yıkıma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.