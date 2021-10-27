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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nden Kampınova açıklaması

İHA

Kuşadası Belediyesi’nden Kampınova açıklaması

Kuşadası Belediyesi, kenti dijital göçebeler için çekim merkezi haline getirmek amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğinde yaşama geçirmek üzere çalışmalarını sürdürdükleri Kampinova projesi ile ilgili bazı internet sitelerinde yer alan gerçek dışı haberler üzerine bir açıklama yaptı.


Kampinova projesi ile ilgili yatırımların kesintisiz bir biçimde sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Habitat Derneği ile iş birliği içerisinde yaşama geçirmeye hazırlandığımız Kampinova projesinin “hayal” olduğu yönünde bazı internet sitelerinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kentimiz Kuşadası’nı pandemi ile birlikte ortaya çıkan “yeni dünyanın yeni turizm anlayışı” doğrultusunda dizayn etmek ve son yıllarda sayıları dünya genelinde hızla artan, zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın çalışan dijital göçebeler için çekim merkezi haline getirmek amacıyla doğanın içerisinde inovasyon ve deneyim odaklı olarak projelendirdiğimiz Kampinova ile ilgili yatırımlarımız kesintisiz bir biçimde devam etmektedir. Aksi yönde çıkan haberler ve ortayla atılan iddialar, Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile yakaladığımız uyum ve iş birliği neticesinde yaşama geçirdiğimiz hizmet ve projelerimizi gölgede bırakmak dışında hiçbir amaca hizmet etmemektedir. Kuşadası’nın marka değerine, turizmine ve dolayısıyla da başta esnafımız ve turizmcilerimiz olmak üzere her kesimden hemşehrimizin refah düzeyine büyük katkı sunacak projeler ile ilgili olarak olumsuz ve karamsar algı yaratmanın kimseye en ufak bir faydasının dokunması mümkün değildir. Güzel kentimiz Kuşadası’nın yararına olacak projeleri karalamak ya da yaşama geçirilmesi mümkün olmayan hayallermiş gibi lanse etmeye çalışmak başarımızın hazmedilemediğinin göstergesi olmaktan öteye geçemez. Bugüne kadar tutamayacağımız hiçbir söz vermedik ve verdiğimiz tüm sözleri de adım adım yerine getiriyoruz. Kampinova projesini de kentimiz turizmine en kısa süre içerisinde kazandıracağımızdan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi bulunmamalıdır. Proje ile ilgili süreç ve detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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